Domenico La Marca, il cantautore dell’omologismo puro

MANFREDONIA (FOGGIA), 13/01/2023 – L’ omologismo, nato in seno al movimento culturale “La Copertina” e citato in un tomo di storia della letteratura italiana contemporanea, edito da Helicon di Arezzo, delinea le connotazioni delle opere artistiche che si richiamino figurativamente alla personalità dei relativi autori.

La personalità qui s’intende, innanzi tutto, la risorsa artistica che l’artifex ha la vivacità di sbrigliare e renderla pubblica, legata indissolubile alla propria immagine psicologica e filosofica; dalla quale, naturalmente, scaturisce il proprio comportamento nel quotidiano, incluse le relazioni, le attività lavorative e professionali, la condotta educazionale innanzi al prossimo e alla famiglia.L’omologismo, in breve, vuol essere di norma la modulazione estetica di ogni portante sociale.

Domenico La Marca, pertanto, rappresenta magnificamente ciò che i fautori dell’omologismo ricercano assiduamente, rifuggendo dai luoghi comuni. Occupo saltuariamente un appartamento nel lido di Siponto, soprastante al suo di residenza, e lo udivo quando anni fa, nel tempo libero dal lavoro, come illuminato da una folgore divina, iniziava a comporre e cantare i suoi testi forgiati dalle emozioni provate durante il lavoro, dall’essere testimone di sofferenze patite da un disgraziato prossimo d’oltremare, dall’assistere alle impunite ingiustizie dei forti.

Se l’arte Pop racchiude l’espressionismo d’autore che accomuna contenuti amati dalla gente o in essa familiari, è il sociale, invece, oltremodo nella sua cruda realtà tra la gente, che incalza dell’animo omologistico di artisti quale Domenico La Marca. Il suo struggente canto ha echeggiato a Bari, nel teatro Dalla di Manfredonia, nel Piccolo Teatro di Foggia, nell’Auditorium di Monte Sant’Angelo e in tanti altri spazi sempre più richiesto e applaudito.

Di recente pubblicazione è il suo album “Oro rosso”, arrangiato da Bruno e Aldo Gorgoglione con il batterista Antonio Cicoria e il basso Luciano Pannese, prodotto da Clab Studios e patrocinato dalla Fondazione Siniscalco Ceci-Emmaus. L’album, il cui titolo si richiama figurativamente al travaglio per la raccolta del pomodoro, impressiona gli ascoltatori rendendoli fruitori, insomma alitando in essi le stesse emozioni che l’autore prova innanzi alle fonti ispiratorie, le quali vanno a significare l’anima dell’omologismo che risiede in questo puro artista appartenente a una pura società.

A cura di Ferruccio Gemmellaro