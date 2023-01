Furto sacrilego sul Gargano: trafugata la corona della statua di San Michele

. E’ lo stesso priore a lanciare l’appello a chi si è impossessato dell’oggetto sacro: “Quella corona – dice Falcone – non ha valore commerciale, ma un grande valore affettivo e devozionale. Per cui invito chiunque abbia compiuto il brutto gesto, di restituire quanto trafugato o farlo ritrovare. Noi Sammechelere di Vieste, come credo tutti i viestani, siamo particolarmente legati all’Arcangelo Michele, per cui il furto ci addolora molto e ci intristisce”. Fonte: Garganotv