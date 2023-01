Meteo Puglia, ufficiale: neve e gelo dalla Russia. Ritorna il Burian dopo 6 anni

FOGGIA, 13/01/2023 – Non è un compito semplice quello di analizzare le mappe meteorologiche, gli indici teleconnettivi e tutto ciò che concerne per poter individuare lo schema barico più verosimile dei giorni a venire.

Ovviamente ciò che ci preme sottolineare è che una previsione va sempre intesa come distanza massima non oltre i 3 giorni per godere di una buona affidabilità. I modelli matematici, pur avendo fatto passi da gigante negli ultimi anni, subiscono comunque quella linea di incertezza data dall’atmosfera, con il classico “sbattito d’ali” di una farfalla, ovvero quel piccolo movimento imprevedibile dato da una serie di incastri momentanei sinottici, che anche se presente in un solo punto preciso dell’emisfero, diventa poi in grado di modificare a catena il quadro previsionale di porzioni enormi di territorio.

Con questo vogliamo dire, che spesse volte il nostro compito è quello di cercare di cogliere i segnali che i vari indici teleconnettivi sia descrittivi che predittivi possono darci. Un compito arduo, molte volte con margine di errore anche elevato, d’altronde non si può avere la presunzione di imbrigliare la natura a piacimento sapendo già i passi che essa vuole certamente compiere. Intanto però, noi proviamo ad analizzare secondo quelli che sono i nostri ragionamenti in merito. Sappiamo di poter sbagliare, ma allo stesso modo prendiamo spunto dagli errori per cercare di analizzare al meglio i futuri movimenti atmosferici. Come si suol dire, chi prova a fare qualcosa può sbagliare, chi non ci prova proprio non sbaglia, ma solo perchè non ci ha provato.

Fatta questa premessa, entriamo nel campo ora delle ipotesi e della tendenza che a nostro modo di interpretare le cose vanno in un incontrovertibile segnale di raffreddamento anche dell’Europa.

Anzitutto, lo schema barico dell’emisfero nord, ha deciso finalmente di modificare il suo assetto, ristabilendo un pò il quadro termodinamico e avvicinandosi di più a ciò che l’inverno dovrebbe rappresentare. Sin dai prossimi giorni infatti, dal 16 gennaio al 20/21 gennaio circa, grazie all’arretramento dell’alta pressione azzorriana, ora più presente nella sua sede naturale, il classico movimento a pendolo, riuscirà a farsi spazio in maniera più predominante. Proprio la sortita dell’hp azzorriano verso nord, permetterà infatti la discesa di aria direttamente dal polo nord verso l’Europa centro-occidentale. In questa fase però, anche l’Italia sarà colpita, perchè la portata di tale discesa sarà alquanto molto ampia.

La caratteristica dell’aria polare marittima però è quella di essere molto fredda in quota, con geopotenziali anche molto bassi, ma meno fredda invece nei bassi strati. Questo comporta che le temperature, inizialmente non tendono a scendere di molti gradi, ma che solo gradualmente tendono verso il basso. Soprattutto durante le precipitazioni, a causa del riversamento repentino dell’aria fredda dalla alte quote, i fenomeni via via tendono a diventare nevosi a quote sempre più basse.

Sarà proprio il caso del nostro Paese, dove nei giorni suddescritti, avremo un netto peggioramento delle condizioni meteorologiche, con tanta pioggia, vento, temporali e temperature in calo. Sarà inverno. Non mancherà la possibilità di avere anche nevicate fino a quote basse o addirittura di pianure sulle nostre regioni settentrionali ed in parte di Toscana ed Emilia Romagna, così come sulle grandi città quali Milano, Torino, Genova, Bolzano, Trento, Bologna, e poi ancora Verona, Piacenza, Parma e forse anche Firenze, solo per citarne alcune. Ma su questo aspetto ci torneremo a breve con i prossimi editoriali dove saremo più precisi e con molti dettagli.

Ma dopo cosa accadrà?

Dopo questa fase polare, moderatamente fredda, abbiamo modo di pensare che le sorti climatiche dell’Italia possano venire pesantemente condizionate dall’arrivo di aria fredda continentale dalla Russia e dalla Siberia.

Perchè?

Ebbene, il particolare riaccentramento del VPT (vortice polare troposferico) nella sua sede naturale, tenderà di riflesso a favorire un’onda divergente in grande risalita verso latitudini settentrionali. Tra l’altro la lacuna barica che si verrà a creare proprio sull’Italia dopo l’arrivo nei giorni precedenti dell’aria polare, potrebbe anche fungere da richiamo secondario e “instradare” l’aria gelida veicolandola come canale preferenziale per buona parte sul nostro Paese. Questa particolare disposizione barica quindi, potrebbe a sua volta favorire i prodromi di un vero e proprio ponte lungo migliaia di chilometri. Il cosiddetto ponte di Voejkov o Woeikoff, che a sua volta determina condizioni di gelo su gran parte dell’europa e a seconda del suo posizionamento, talvolta anche sull’Italia. Questo perchè una grande quantità di aria fredda, o meglio proprio gelida, si metterebbe in cammino in modo retrogrado dai luoghi più freddi del pianeta, dalla Siberia, dalle pianure sarmatiche, passando attraverso le steppe russe e il resto del continente, per giungere sul mediterraneo. Ecco quindi il burian! Il vento gelido siberiano. Questo forte contrasto termico poi, in genere forma dei vortici di bassa pressione proprio sui mari italiani, esaltando le precipitazioni con quel mix di aria più calda ed umida preesistente, che altrimenti non gioverebbero di tale apporto, a causa dell’aria gelida di per se molto secca per caratteristiche.

L’ultimo Burian giunto in Italia è ascrivibile al gennaio del 2017 dove per una settimana molte località della costa adriatica e non solo furono imbiancate da molta neve. Ecco appunto perchè nel titolo abbiamo scritto dopo 6 anni da quella volta. Ci sono ovviamente stati altri episodi in passato o come nel febbraio 2018 (anche se qui la componente risultava essere non prettamente pura continentale), ma l’arrivo dell’ultimo vero e proprio Burian è nel 2017.

Quando potrà accadere?

I giorni in cui questa massa di aria gelida potrebbe fare la sua comparsa sul nostro paese, saranno quelli della terza decade di gennaio, più verosimilmente dal 23 al 27/28/29 gennaio. Questo lasso di tempo verrà monitorato costantemente, perchè crediamo davvero possa esserci una svolta di stampo invernale. Tra l’altro praticamente per un gioco del “destino” molto a ridosso dei giorni della “merla” (ricordati come i più freddi dell’anno). Siamo nel campo della tendenza, ma anche i modelli matematici continuano a proporci alternativamente scenari di questo tipo.

Nei giorni suddetti quindi, potrebbe essere un crescendo di gelo e neve dalla Russia, fino a protrarsi per una settimana con temperature di ghiaccio e bufere. Abbiamo parlato anche di temporali, perchè si presenteranno le condizioni per lo sviluppo di nubi cumuliformi per forti contrasti termici (ricordiamo che i nostri mari risultano essere più caldi della norma). Temporali che in genere risulterebbero come vere e proprie tempeste di neve. Non siamo all’apocalisse, ma il quadro descritto potrebbe diventare realtà molto presto. Staremo a vedere. Restate aggiornati con noi. Meteopuglia.