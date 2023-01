Regionali, Conte presenta Bianchi: “Voto utile non porta da nessuna parte”

FOGGIA, 13/01/2023 – “Noi non siamo per la logica del voto utile , del voto del meno peggio, secondo noi con queste logiche non si va da nessuna parte e i cittadini sono stanchi, vogliono programmi coerenti e chiari. Questa è la ragione per cui per noi non basta dirsi progressisti, bisogna agire da progressisti e il nostro è stato un percorso lineare”.

Così Giuseppe Conte, presidente M5S presentando la candidatura di Donatella Bianchi alla presidenza della regione Lazio. “Donatella Bianchi è una stimata giornalista, ha fatto della salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità il fulcro del suo impegno. Volto accreditato del servizio pubblico, del Wwf, del parco nazionale delle Cinque Terre, ha già lavorato in veste ufficiale e istituzionale con la Presidenza del Consiglio mettendo a disposizione la sua competenza nella task force Colao. Quello di Donatella non è un nome fatto a caso, non si tratta di un candidato casuale o occasionale ma risponde alla richiesta di mantenere alta l’asticella che è l’obiettivo del M5S”. “La nostra – ha rivendicato – è una proposta coerente e che nasce da un percorso trasparente: il Lazio è pronto a respirare un’aria nuova con Donatella Bianchi”, conclude Conte.

BIANCHI – Un’aria nuova che Bianchi fa partire dal tema che ha diviso il Movimento 5 stelle dal Pd: la costruzione di un inceneritore per lo smaltimento dei rifiuti. “Sull’inceneritore ho forti perplessità ma nessun fanatismo, solo argomenti concreti che fanno intravedere un percorso che non convince nessuno, nemmeno i sindaci del Lazio. Bisogna ripartire dalla raccolta differenziata integrata e dal piano rifiuti, l’incenerimento per me è l’ultima spiaggia. Questi mega impianti – ha spiegato l’ex presidente del Wwf – non possono essere fatti sulle spalle dei cittadini, a me sembra una follia. Ma sediamoci al tavolo e ripartiamo dalla differenziata”. (adnkronos)