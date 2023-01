Sorpresa su Rai1: nella trasmissione L’Eredità una concorrente è di Manfredonia

MANFREDONIA (FOGGIA), 13/01/2023 – Torna su Rai1 nella trasmissione L’Eredità Carmela, una concorrente di Manfredonia. Aveva partecipato anche nella puntata di ieri.

Come ha spiegato lei stessa al conduttore Flavio Insinna, lei lavora nelle Ferrovie come capotreno. L’Eredità è il game show di Rai Uno in cui 7 concorrenti si sfidano in diverse prove ad eliminazione, fino ad arrivare alla fase finale del gioco, l’imperdibile Ghigliottina. Qui, il campione della giornata, deve indovinare una parola attraverso le “parole indizio” per vincere.