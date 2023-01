Tensioni al Porto Turistico di Rodi Garganico: pescatore si incatena in protesta

Rodi Garganico (Foggia) 13/01/2023 – Nella mattinata di ieri un pescatore, per protesta, si è incatenato nei pressi del porto turistico di Rodi Garganico, esponendo le ragioni di questo gesto in un video diretta sul suo profilo Facebook. “Mi hanno mandato una lettera intimandomi di togliere il mio motopesca dal porto”.

La protesta del pescatore ha attirato l’attenzione dei Carabinieri di Rodi Garganico, che sono intervenuti sul posto per verificare la situazione. Inoltre, un’autoambulanza del 118 è stata chiamata per garantire la sicurezza e salute del pescatore.

La direzione del Porto Turistico di Rodi Garganico, in merito alle rimostranze del pescatore in video, precisa che al momento il porto è stato teatro di uno stato di tensione tra la direzione e alcuni pescatori locali. Una situazione che – afferma sempre la direzione – “si è totalmente lacerata” a causa del comportamento violento e intimidatorio di un padre e un figlio che, negli ultimi quattro anni e mezzo, hanno diffamato e spadroneggiato all’interno del porto turistico, con comportamenti incompatibili con il clima di bellezza e armonia del porto.

Da parte della direzione del Porto Turistico sono state depositate numerose denunce contro queste persone e ci sono indagini e processi in corso. Inoltre, la direzione ha spiegato che l’utilizzo del parcheggio invernale per il deposito delle barche è necessario per fornire servizi ai propri clienti, precisando di aver fatto regolarmente richieste al Comune e di pagare un surplus della concessione demaniale per utilizzare il parcheggio come zona di deposito. La recinzione del cantiere è descritta come provvisoria e verrà rimossa una volta terminato il periodo di deposito.