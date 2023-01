Trinitapoli, gara di corsa campestre “Sport and Inclusion”: tutti i risultati

Trinitapoli (BT), 13 gennaio 2023 – Si è svolta a Trinitapoli nella zona 167 una gara di corsa campestre per gli alunni dell’Istituto comprensivo “ Garibaldi- Leone” e dell’ IIS “ Scipione Staffa “ del piccolo centro ofantino. La manifestazione prevista dall’ attività progettuali di Sport and Inclusion, voluta dalla Commissione Straordinaria composta dai commissiari Giuseppina Ferri, Salvatore Guerra e Massimo Santoro, è stata organizzata dall’ Atletica Trinitapoli del presidente Savino Nanula. Gli alunni del comprensivo sono stati accompagnati dai docenti: Giuseppe Menga, Giuseppe Leone e Angelo Raffaele Nanula; quelli dello Staffa dai docenti: Flora Russo, Mariagrazia Guerra, Roberta di Candia ed Angela Landriscina. Speaker della manifestazione sportiva il fiduciario del Coni Giuseppe Acquafredda. Per la buona riuscita dell’evento hanno collaborato i volontari dell’Associazione Carabinieri guidati dal presidente Michele Galasso e gli atleti tesserati con l’ Atletica Trinitapoli, Savino Russo, Savino Di Bitonto, Michele Riccardi, Michele Del Vecchio e Gianfranco Larovere. Hanno partecipato circa 100 alunni delle scuole suddette. Questi i risultati:

“SPORT AND INCLUSION” – CATEGORIA 13 – 15 anni

Istituto comprensivo “ Garibaldi – Leone “ – GARA 500 METRI – UN GIRO

MASCHILE

Ordine Cognome e Nome

1° Scarano Luca

2° Riontino Savino

3° Di Biase Antonio

FEMMINILE

Ordine Cognome e Nome

1° Calvello Giorgia

2° Lorizzo Nicole

3° Achille Maria Elena

“SPORT AND INCLUSION” – CATEGORIA 14 – 16 anni

IIS “ Scipione Staffa” – GARA 1000 METRI – DUE GIRI

MASCHILE

Ordine Cognome e Nome

1° Catanzaro Adriano

2° Giannattasio Francesco

3° Gazzelloni Davide

FEMMINILE

Ordine Cognome e Nome

1° Calvello Joice

2° Giachetta Rebecca

3° Manna Angelica

“SPORT AND INCLUSION” – CATEGORIA 17 – 19 anni

IIS “ Scipione Staffa” – GARA 1500 METRI – TRE GIRI

MASCHILE

Ordine Cognome e Nome

1° Vitale Francesco

1 ° Basanisi Daniele

2 ° Giannattasio Nicola

2 ° Montillo Francesco

FEMMINILE

Ordine Cognome e Nome

1° Vernile Raffaella

2° Senatore Annalisa

3° Curci Clara

A cura di Michele Mininni