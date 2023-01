Vieste, ritrovata la corona della statua di San Michele della chiesetta della “Pietà”

VIESTE (FOGGIA), 13/01/2023 – E’ stata ritrovata la corona della statua di San Michele Arcangelo della chiesetta della “Pietà”, trafugata nella giornata di ieri. A recuperare l’oggetto sacro, assieme ad un rosario, pure rubato, è stata la Polizia di Vieste, dopo veloci ma accurate indagini. Lo riporta GarganoTv.

La refurtiva è stata rinvenuta in località “Carabella”, poco fuori l’abitato di Vieste. Del recupero è stata data notizia alla Procura della Repubblica di Foggia, già informata del furto, e al priore dell’Ordine dei Pellegrini di San Michele Arcangelo, Michele Falcone, che, tra l’altro, aveva sporto denuncia di furto presso la locale tenenza dei Carabinieri.

“Sono contentissimo per il buon esito di questa brutta vicenda – ha commentato Michele Falcone – che aveva creato sconcerto e amarezza tra i tantissimi devoti di San Michele. Ringrazio la Polizia di Stato, che tra l’altro ha come protettore proprio San Michele Arcangelo, per l’ottimo lavoro, e tutte le altre forze di polizia di Vieste che hanno subito avviato indagini per arrivare al ritrovamento della corona, dal valore soprattutto affettivo e devozionale. San Michele è grande, e protegga tutti”.