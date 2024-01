Foggia. Il capogruppo di Forza Italia al Comune di Foggia Luigi Fusco ed il vicecapogruppo Pasquale Rignanese accendono i riflettori su Ataf, che rischia di presentare un futuro nebuloso.

“Si vuole spostare l’attenzione sull’aumento dei livelli per una quindicina di dipendenti quando, invece, si cela una totale assenza di programmazione. Tutto questo mentre le linee operative dell’azienda sono andate contro agli atti di indirizzo dei commissari del Comune.

Siamo contenti se dei dipendenti avranno qualifiche di capo ufficio o raggiungeranno parametri superiori agli attuali livelli lavorativi. ATAF, però, ha bisogno di autisti e mezzi funzionanti, c’è una carenza in questi due assi portanti dell’azienda che non sarà soddisfatta dalle previsioni di assunzione. Apprendiamo che, durante la settimana, una decina di linee non vengono coperte per assenza di mezzi e personale, mentre Ataf sborsa 5000 euro al mese per il noleggio di un autobus (contratto rinnovato per altri tre mesi) e ci risultano una decina quelli contrattualizzati per far funzionare il servizio.

Facciamo appello alla Sindaca Episcopo affinché possa intervenire urgentemente per rendersi conto che Ataf potrebbe diventare una bomba ad orologeria.

Ci sono troppe spese (basti guardare le consulenze) mentre abbiamo riscontrato nel recente passato disagi anche per far fronte alle spese correnti. A cui si aggiungono i minori introiti. Non vediamo un futuro chiaro per l’azienda. Se lo scopo è quello di far gestire da subito il trasporto urbano ad una impresa privata lo dicessero, fossero chiari con la città ma, prima di tutto, con i lavoratori”.