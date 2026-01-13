Fonte open.online, 13 gennaio 2026

Al Bano Carrisi torna ad attaccare il Festival di Sanremo e l’attuale direzione artistica dopo l’ennesima esclusione dalla gara dei Big. L’ultima partecipazione dell’artista pugliese in concorso risale al 2017; da allora è salito all’Ariston solo come superospite, cosa che non gli è affatto andata giù.

Intervistato ieri a Un Giorno da Pecora, Al Bano ha commentato con tono polemico la sua mancata presenza tra i concorrenti e il ruolo del direttore artistico: «Uno che è un re della musica leggera italiana non può andare da un ‘conte’, semmai è il contrario…». Secondo il cantante, infatti, gli accordi presi con la produzione non sarebbero stati rispettati e la sua esclusione sarebbe un segno di mancanza di rispetto nei confronti della sua lunga carriera.

«Io la gente che non mantiene i patti la detesto. Hai preso un accordo con me e lo devi mantenere… con la mia pelle non ci giochi», ha detto Al Bano, ribadendo come l’esperienza e la storia artistica dovrebbero valere più di una semplice selezione. «Io non devo passare esami con loro: semmai loro con me, per l’età e l’esperienza che ho», ha aggiunto, riferendosi direttamente ai direttori artistici che si sono succeduti alla guida del Festival.

L’artista ha anche espresso nostalgia per i tempi in cui il Festival veniva diretto da figure come Pippo Baudo, evidenziando come il mondo e la struttura del Festival siano cambiati negli anni.

Pur dichiarando di aver «messo una croce» su Sanremo, Al Bano non sembra voler risparmiare critiche nei confronti della kermesse, tornando periodicamente sull’argomento ogni qualvolta vengono annunciati i cast delle nuove edizioni. – Fonte open.online, 13 gennaio 2026