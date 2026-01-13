Edizione n° 5945

BALLON D'ESSAI

PIFFERI NO ERGASTOLO // Alessia Pifferi, ergastolo annullato. La Corte: “Personalità deficitaria, processo mediatico”
13 Gennaio 2026 - ore  09:04

CALEMBOUR

CONDANNATO DON RUGOLO // Don Giuseppe Rugolo condannato a tre anni per violenza sessuale su minori
13 Gennaio 2026 - ore  10:26

Home // Politica // Aree cani “fantasma” e silenzi dal Comune: l’interrogazione arriva in Consiglio a San Severo

"HOBBY DOG" Aree cani “fantasma” e silenzi dal Comune: l’interrogazione arriva in Consiglio a San Severo

Il caso “Hobby Dog” e la richiesta di spazi per eventi cinofili

ph foggiatoday.it

ph foggiatoday.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
13 Gennaio 2026
Politica // San Severo //

A San Severo la cinofilia entra ufficialmente nel dibattito politico. Il Consiglio comunale, nella seduta del 4 dicembre 2025, ha discusso un’interrogazione a risposta orale che punta il dito su due questioni: assenza di aree di sgambamento per cani e difficoltà per le associazioni di ottenere spazi comunali per eventi e attività.

Al centro dell’interrogazione – presentata dal consigliere Masucci – c’è il caso dell’associazione ASD-APS “Hobby Dog”, che avrebbe protocollato una richiesta per ospitare in città una tappa di campionato nazionale cinofilo senza ricevere riscontro, mentre un Comune limitrofo avrebbe risposto in meno di 24 ore. Il testo chiede chiarezza sul “perché” del mancato riscontro e domanda quali iniziative l’amministrazione intenda assumere per dotare San Severo di: un’area cani, spazi idonei per eventi, un regolamento trasparente per l’uso delle strutture comunali e un tavolo con le associazioni del settore.

In aula, dopo l’illustrazione dell’interrogazione, l’assessore Marino Pierluigi ha risposto e il consigliere interrogante ha replicato. I testi integrali degli interventi, si legge nel verbale, saranno riportati dopo trascrizione della registrazione.

Un tema apparentemente “minore” che, in realtà, tocca vivibilità urbana, servizi e rapporto tra Comune e associazioni: quando mancano spazi e regole chiare, anche un evento capace di portare visitatori e indotto può finire altrove.

LASCIA UN COMMENTO