A San Severo la cinofilia entra ufficialmente nel dibattito politico. Il Consiglio comunale, nella seduta del 4 dicembre 2025, ha discusso un’interrogazione a risposta orale che punta il dito su due questioni: assenza di aree di sgambamento per cani e difficoltà per le associazioni di ottenere spazi comunali per eventi e attività.

Al centro dell’interrogazione – presentata dal consigliere Masucci – c’è il caso dell’associazione ASD-APS “Hobby Dog”, che avrebbe protocollato una richiesta per ospitare in città una tappa di campionato nazionale cinofilo senza ricevere riscontro, mentre un Comune limitrofo avrebbe risposto in meno di 24 ore. Il testo chiede chiarezza sul “perché” del mancato riscontro e domanda quali iniziative l’amministrazione intenda assumere per dotare San Severo di: un’area cani, spazi idonei per eventi, un regolamento trasparente per l’uso delle strutture comunali e un tavolo con le associazioni del settore.

In aula, dopo l’illustrazione dell’interrogazione, l’assessore Marino Pierluigi ha risposto e il consigliere interrogante ha replicato. I testi integrali degli interventi, si legge nel verbale, saranno riportati dopo trascrizione della registrazione.

Un tema apparentemente “minore” che, in realtà, tocca vivibilità urbana, servizi e rapporto tra Comune e associazioni: quando mancano spazi e regole chiare, anche un evento capace di portare visitatori e indotto può finire altrove.