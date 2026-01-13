Edizione n° 5945

Canosa, encomio solenne a 8 poliziotti: salvarono gli ospiti di un centro di accoglienza da un incendio (FOTO)

CANOSA ENCOMIO PS Canosa, encomio solenne a 8 poliziotti: salvarono gli ospiti di un centro di accoglienza da un incendio (FOTO)

"Grazie al tempestivo intervento degli operatori di polizia, condotto in un contesto di elevata pericolosità, è stato possibile mettere in salvo tutti gli ospiti della struttura"

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
13 Gennaio 2026
Canosa di Puglia

CANOSA DI PUGLIA – Un gesto di riconoscenza istituzionale per un intervento che ha salvato vite umane. Nella mattinata di oggi il sindaco di Canosa di Puglia, Vito Malcangio, ha conferito l’Encomio Solenne del Comune a otto agenti della Polizia di Stato che nei giorni scorsi si sono distinti per coraggio e professionalità durante un incendio divampato all’interno dell’Hotel Queen Victoria, struttura ricettiva situata lungo la strada provinciale 231 e adibita a Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS).

La cerimonia si è svolta presso gli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Canosa, alla presenza del Questore della BAT, Alfredo Fabbrocini, e del dirigente del Commissariato, Andrea Ferrario. Nel rogo erano coinvolti numerosi cittadini extracomunitari, regolarmente presenti sul territorio nazionale e inseriti nel sistema di accoglienza coordinato dalla Prefettura di Barletta-Andria-Trani.

Grazie al tempestivo intervento degli operatori di polizia, condotto in un contesto di elevata pericolosità, è stato possibile mettere in salvo tutti gli ospiti della struttura, evitando conseguenze ben più gravi. Un’azione che, come sottolineato dalle autorità presenti, ha tutelato il bene primario della vita umana.

Il sindaco Malcangio ha espresso un sentito ringraziamento alla Polizia di Stato per il costante impegno al servizio della collettività e per la professionalità dimostrata nell’emergenza, ribadendo il forte legame tra istituzioni e forze dell’ordine. Parole di apprezzamento sono giunte anche dal Questore Fabbrocini, che ha evidenziato il valore umano e operativo degli agenti premiati.

L’incontro è stato inoltre occasione per rinnovare la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Polizia di Stato, anche in vista dell’individuazione di una nuova sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza per la città di Canosa.

LASCIA UN COMMENTO