13 Gennaio 2026 - ore  09:04

13 Gennaio 2026 - ore  10:26

Home // Foggia // Comune “silente”, la minoranza scrive al Prefetto: chiesti chiarimenti sulle delibere approvate

"MINORANZA FOGGIA" Comune “silente”, la minoranza scrive al Prefetto: chiesti chiarimenti sulle delibere approvate

La minoranza consiliare del Comune di Foggia ha presentato un’istanza formale al Prefetto

Comune “silente”, la minoranza scrive al Prefetto: chiesti chiarimenti sulle delibere approvate

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
13 Gennaio 2026
Foggia // Politica //

La minoranza consiliare del Comune di Foggia ha presentato un’istanza formale al Prefetto, denunciando la mancata risposta dell’Amministrazione comunale sullo stato di attuazione di numerose delibere approvate anche all’unanimità.

Secondo quanto riferito dal consigliere comunale Pasquale Cataneo, sottoscrittore della nota insieme ad altri esponenti dell’opposizione, da mesi non pervengono riscontri alle richieste avanzate tramite PEC, impedendo di fatto ai consiglieri di esercitare pienamente le proprie funzioni istituzionali previste dal Testo Unico degli Enti Locali.

Le delibere oggetto di richiesta riguardano temi ritenuti cruciali per la città, dall’emergenza idrica allo sviluppo infrastrutturale, fino agli investimenti per l’aeroporto e la stazione AV. «Alle parole su trasparenza e dialogo non seguono comportamenti coerenti», accusa Cataneo, che non esclude il coinvolgimento di ulteriori istituzioni qualora la situazione resti invariata.

