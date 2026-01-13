Edizione n° 5945

PIFFERI NO ERGASTOLO // Alessia Pifferi, ergastolo annullato. La Corte: “Personalità deficitaria, processo mediatico”
13 Gennaio 2026 - ore  09:04

CONDANNATO DON RUGOLO // Don Giuseppe Rugolo condannato a tre anni per violenza sessuale su minori
13 Gennaio 2026 - ore  10:26

Concorso infermieri bloccato, Perrini: "Decaro chiuda le procedure e assuma subito i 60 operatori"

"COMUNITA' TARANTO" Concorso infermieri bloccato, Perrini: “Decaro chiuda le procedure e assuma subito i 60 operatori”

"Per le Case di Comunità di Taranto”

Renato Perrini, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia - Fonte Immagine: lagazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Gennaio 2026
Politica // Politica Regionale //

Concorso infermieri bloccato, Perrini (FdI): “Decaro chiuda le procedure e assuma subito i 60 operatori per le Case di Comunità di Taranto”

Sessanta infermieri già formati, pronti a entrare in servizio come operatori sanitari di famiglia e comunità, restano fermi ai blocchi di partenza per un intoppo burocratico. Una situazione che fa esplodere la polemica politica. A denunciarla è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, che chiede un intervento immediato del neo presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro.

«Il solo pensiero che ci siano 60 infermieri pronti a lavorare e impossibilitati a farlo per una mera questione burocratica mi fa saltare i nervi», afferma Perrini, raccogliendo il grido d’allarme lanciato da Pierpaolo Volpe, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto. Secondo quanto denunciato, serviranno ancora sette mesi prima che i professionisti possano diventare operativi nelle 17 Case di Comunità del territorio tarantino.

Un paradosso, sottolinea il consigliere, in un contesto segnato da una cronica carenza di personale sanitario. «Parliamo di 60 professionisti che potrebbero prendersi carico di famiglie con pazienti fragili, fungendo da filtro tra i medici di base e i Pronto Soccorso. Una vera manna dal cielo in una situazione sanitaria che, nel nostro territorio, è ormai disastrosa».

Da qui l’affondo politico. Perrini invita Decaro ad abbandonare «metodi pseudo-sperimentali che finiscono per penalizzare medici e operatori sanitari» e a concentrarsi su ciò che è urgente: concludere il concorso regionale e avviare immediatamente le assunzioni.

«Se davvero si vuole rafforzare la sanità territoriale – conclude – si parta da ciò che è già pronto. Appena si insedierà la Commissione Sanità, chiederò l’audizione del futuro assessore per capire quali strumenti si intendano adottare per sanare le criticità occupazionali nel settore. Su provvedimenti concreti come questo giudicheremo l’operato di Decaro. Il resto sono solo chiacchiere».

LASCIA UN COMMENTO