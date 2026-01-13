FOGGIA – Il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) ha respinto l’appello proposto dalla Sicurezza e Ambiente S.p.A. contro la Provincia di Foggia e la controinteressata Zini Elio S.r.l., confermando la sentenza del TAR Puglia che aveva dichiarato irricevibile per tardività il ricorso di primo grado. La decisione è contenuta nella sentenza n. 281/2026, pubblicata il 13 gennaio 2026 (RG 5475/2025).

Al centro della controversia, la proroga di 24 mesi della concessione relativa al “servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali”, disposta dalla Provincia in favore della società già affidataria Zini Elio S.r.l.

La vicenda: gara revocata e proroga alla concessionaria uscente

La Provincia di Foggia aveva indetto nel 2021 una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio, con durata biennale e possibilità di proroga per ulteriori due anni, per un valore stimato di 200mila euro nel biennio. All’esito della gara, l’affidamento era stato aggiudicato a Zini Elio S.r.l.; il contratto era stato sottoscritto nell’ottobre 2022 e il servizio avviato formalmente nel dicembre 2022.

In prossimità della scadenza, la Provincia aveva adottato una determinazione (novembre 2024) per indire una nuova procedura, che però non ha avuto seguito ed è stata poi revocata in autotutela. Successivamente, con determinazione dirigenziale del 13 dicembre 2024, l’ente ha disposto la proroga di 24 mesi del contratto in essere con la concessionaria uscente.

Sicurezza e Ambiente aveva contestato gli atti provinciali sostenendo che, di fatto, si trattasse di un riaffidamento diretto senza gara al gestore uscente, in violazione delle regole di concorrenza e del principio di rotazione. Tra i profili evidenziati dalla società, anche la circostanza che la proroga sarebbe stata formalizzata quando il contratto risultava già scaduto, dopo una fase in cui la Provincia aveva inizialmente manifestato l’intenzione di andare a nuova gara.

Il Consiglio di Stato, però, non entra nel merito delle censure: la chiave dell’intera decisione è procedurale. I giudici hanno ritenuto corretta la valutazione del TAR: la società avrebbe dovuto impugnare nei termini la determinazione di proroga del 13 dicembre 2024, regolarmente pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni. Per i soggetti terzi interessati, infatti, la pubblicazione determina la cosiddetta “conoscenza legale” dell’atto e fa decorrere i termini per ricorrere.

Secondo il Collegio, il termine di 30 giorni previsto dall’art. 120 del Codice del processo amministrativo è iniziato a decorrere dalla scadenza del periodo di pubblicazione (indicata nel provvedimento) e risultava ampiamente spirato quando il ricorso è stato notificato, il 6 marzo 2025.

Non è stata accolta neppure la tesi secondo cui il termine dovesse decorrere dalla successiva nota con cui la Provincia, nel febbraio 2025, comunicava l’adozione della proroga: per il Consiglio di Stato si tratta di un atto meramente informativo, che non sposta in avanti la decorrenza dei termini.

Accesso agli atti: niente “dilazione” se la richiesta è tardiva

La sentenza affronta anche il tema dell’accesso agli atti: l’istanza è stata presentata dopo la conoscibilità legale del provvedimento e, secondo i giudici, non può determinare un differimento dei termini per impugnare. In particolare, viene richiamato il principio di auto-responsabilità dell’operatore economico, con l’esigenza di evitare che i termini decadenziali possano essere “modulati” in modo discrezionale.

In conclusione, l’appello è stato respinto e la sentenza del TAR confermata. La società appellante è stata condannata a rifondere le spese del grado, quantificate in 3.000 euro per ciascuna delle due parti costituite (Provincia di Foggia e Zini Elio S.r.l.), oltre accessori se dovuti.