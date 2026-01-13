Edizione n° 5945

Elodie "lontana" da Andrea Iannone: su Instagram le foto in Thailandia con Franceska

Nuovi scatti social alimentano le voci di rottura con il pilota. Lei si mostra serena in vacanza con la ballerina del tour, mentre lui viene accostato a Rocío Muñoz Morales.

Elodie "lontana" da Andrea Iannone: su Instagram le foto in Thailandia con Franceska

Elodie "lontana" da Andrea Iannone: su Instagram le foto in Thailandia con Franceska - fonte dilei - ig elodie

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Gennaio 2026
Il diavolo spettegola // Spettacoli //

(DILEI). Elodie torna al centro del gossip per alcuni contenuti pubblicati su Instagram: nelle ultime ore la cantante ha condiviso foto e momenti di una vacanza in Thailandia insieme a Franceska, ballerina che l’ha affiancata nel tour. Sorrisi, abbracci e tramonti negli scatti che, per molti, suonano come un messaggio chiaro: Andrea Iannone appare sempre più lontano.

Le foto con Franceska e le indiscrezioni sulla rottura

Da giorni, infatti, si rincorrono indiscrezioni su una possibile separazione tra Elodie e il pilota di MotoGP, una relazione iniziata nel 2022 e rimasta finora lontana da conferme ufficiali sul presunto addio. Di certo, le immagini social raccontano una Elodie rilassata e complice con Franceska, un rapporto già finito più volte sotto i riflettori senza che le dirette interessate abbiano mai commentato.

Sul fronte Iannone, intanto, l’attenzione mediatica si è accesa dopo alcune segnalazioni e foto che lo accosterebbero a Rocío Muñoz Morales. Anche qui, nessuna conferma dai diretti interessati, ma il chiacchiericcio corre e fa da contraltare al “nuovo capitolo” social mostrato da Elodie dall’Asia.

Per ora, da parte della cantante e del pilota non sono arrivate dichiarazioni ufficiali. Ma tra assenze, avvistamenti e soprattutto post mirati, il racconto pubblico della coppia sembra essersi trasformato: meno parole, più indizi.

Fonte: DiLei.it

