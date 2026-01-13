Elodie "lontana" da Andrea Iannone: su Instagram le foto in Thailandia con Franceska

(DILEI). Elodie torna al centro del gossip per alcuni contenuti pubblicati su Instagram: nelle ultime ore la cantante ha condiviso foto e momenti di una vacanza in Thailandia insieme a Franceska, ballerina che l’ha affiancata nel tour. Sorrisi, abbracci e tramonti negli scatti che, per molti, suonano come un messaggio chiaro: Andrea Iannone appare sempre più lontano.

Le foto con Franceska e le indiscrezioni sulla rottura

Da giorni, infatti, si rincorrono indiscrezioni su una possibile separazione tra Elodie e il pilota di MotoGP, una relazione iniziata nel 2022 e rimasta finora lontana da conferme ufficiali sul presunto addio. Di certo, le immagini social raccontano una Elodie rilassata e complice con Franceska, un rapporto già finito più volte sotto i riflettori senza che le dirette interessate abbiano mai commentato.

Sul fronte Iannone, intanto, l’attenzione mediatica si è accesa dopo alcune segnalazioni e foto che lo accosterebbero a Rocío Muñoz Morales. Anche qui, nessuna conferma dai diretti interessati, ma il chiacchiericcio corre e fa da contraltare al “nuovo capitolo” social mostrato da Elodie dall’Asia.

Per ora, da parte della cantante e del pilota non sono arrivate dichiarazioni ufficiali. Ma tra assenze, avvistamenti e soprattutto post mirati, il racconto pubblico della coppia sembra essersi trasformato: meno parole, più indizi.

