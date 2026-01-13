Il tema della sicurezza a Manfredonia torna al centro del dibattito dopo il no unanime all’impianto Energas espresso da Comune e Regione durante la riunione di coordinamento del 22 settembre 2025. La Presidenza del Consiglio ha chiesto al Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, di approfondire la questione, considerando la possibilità di un no definitivo all’installazione del megadeposito.

L’impianto, classificato come “ad alto rischio di incidente rilevante” secondo la Direttiva Seveso, sarebbe situato a ridosso dei centri abitati di Siponto e Manfredonia e a soli 10 km dall’aeroporto militare di Amendola, base strategica NATO e sede degli F35. Il deposito, con una capacità di 60 milioni di litri di GPL, comporterebbe rischi gravissimi in caso di incidente, diventando anche un potenziale bersaglio per attentati terroristici o eventi bellici. Come sottolineato dal membro del Congresso USA Markey, gli impianti di GPL rientrano tra gli obiettivi più vulnerabili per attacchi terroristici.

Il trasporto del GPL rappresenta un ulteriore pericolo per la sicurezza: 100.000 tonnellate di GPL su ferrovia e 150.000 tonnellate su strada ogni anno transiterebbero vicino all’aeroporto e al villaggio Azzurro, aumentando il rischio di incendi devastanti per veicoli civili e infrastrutture strategiche.

Non meno rilevante è la vicinanza ad altre strutture critiche, tra cui due cabine di metano, un distributore di carburanti e infrastrutture essenziali come metanodotti, elettrodotti e impianti idrici che servono i centri abitati vicini.

Il sito presenta inoltre rischi sismici e tsunami significativi, essendo vicino a faglie attive come quelle del Candelaro e Valle Carbonara. Studi del Movimento Ecologista Europeo “FareAmbiente” evidenziano che non è stato dimostrato che le tubazioni e i serbatoi siano sicuri in caso di terremoto. La dott.ssa Giovanna Amedei, in un’intervista del TG Norba del 18 novembre 2025, ha ricordato le 200 scosse sismiche registrate nel 2025 in Gargano e il devastante terremoto-maremoto del 30 luglio 1627, che aveva colpito anche la costa di Manfredonia.

Alla luce di questi elementi, i comitati e le associazioni locali hanno richiesto la revoca dei pareri positivi espressi dagli enti competenti, invocando il principio di precauzione e il diritto alla sicurezza sancito dalla Costituzione italiana. È stata inoltre sollecitata una nuova Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

A firmare la nota congiunta, inviata al Ministro, sono stati rappresentanti di CAONS, Italia Nostra Gargano, Manfredonia Nuova, UnionImprese, FareAmbiente Puglia, Casa Salute Ambiente, Cittadinanza Attiva, ISDE Foggia, Magliette Bianche e ArcheoClub Manfredonia.

