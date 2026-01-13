FOGGIA – L’era Canonico è ormai al capolinea, mentre si prepara ad aprirsi una nuova fase per il Calcio Foggia. La società rossonera è infatti a un passo dal passaggio di proprietà nelle mani degli imprenditori foggiani Gennaro Casillo e Giuseppe De Vitto, attualmente dirigenti dell’Heraclea Candela. Una trattativa che, oltre a coinvolgere direttamente le parti, vede interessata anche l’amministrazione giudiziaria e che potrebbe chiudersi positivamente già nelle prossime ore.

Il dialogo prosegue in modo serrato e, secondo quanto filtra, l’accordo sarebbe stato già raggiunto nei suoi punti fondamentali. Restano da definire gli ultimi passaggi formali, necessari per ufficializzare il cambio societario e consentire al club di programmare il futuro con maggiore stabilità.

Non è escluso che, in una fase successiva, possano entrare in scena anche altri imprenditori locali, pronti a sostenere il progetto attraverso sponsorizzazioni e contributi economici. Priorità assoluta, però, è la chiusura dell’operazione: una necessità dettata anche dall’urgenza di sbloccare il mercato in entrata, attualmente congelato in attesa degli esiti della due diligence e degli accordi definitivi con Nicola Canonico.

Per Giuseppe De Vitto, imprenditore dal solido potenziale economico, si tratterebbe di un debutto assoluto alla guida del Foggia. Per Gennaro Casillo, invece, sarebbe un ritorno dal forte valore simbolico: il suo nome richiama inevitabilmente l’epopea vissuta dal club sotto la presidenza del padre Pasquale Casillo, il celebre “re del grano”, protagonista dell’indimenticabile stagione di Zemanlandia, che portò il Foggia all’attenzione dell’intera Europa calcistica.

In città cresce l’attesa e il fermento tra i tifosi, alimentati dall’ipotesi che il passaggio di consegne possa avvenire in tempi rapidissimi. Non è da escludere, infatti, che il cambio di proprietà venga formalizzato entro il prossimo impegno di campionato, in programma domenica allo stadio “Pino Zaccheria” contro il Giugliano. Un appuntamento che potrebbe segnare l’inizio di una nuova era, con la possibile presenza sugli spalti dei due nuovi patron pronti a scrivere un nuovo capitolo della storia rossonera.

Lo riporta AntennaSud.com