Edizione n° 5945

BALLON D'ESSAI

13 Gennaio 2026 - ore  09:04

CALEMBOUR

13 Gennaio 2026 - ore  10:26

Foggia, tenta di rubare un'auto e viene picchiato in strada: il video dell'aggressione diventa virale

LADRO AUTO PICCHIATO Foggia, tenta di rubare un’auto e viene picchiato in strada: il video dell’aggressione diventa virale

L’episodio avvenuto in pieno centro cittadino. Nel filmato si vede un uomo colpito ripetutamente da un aggressore armato di un oggetto contundente, nonostante le urla della vittima.

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
13 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Un tentativo di furto d’auto finito con una violenta aggressione. È quanto emerge da un video di pochi secondi, diventato virale nelle ultime ore, che documenta un episodio avvenuto nei primi giorni di dicembre scorso nel pieno centro di Foggia.

Le immagini, diffuse dalla community online Denunciamo Foggia e circolate rapidamente tra chat e social network, mostrano un uomo a terra, tra un furgone e un’automobile parcheggiata, presumibilmente sorpreso mentre tentava di rubare un veicolo. Un’altra persona, la cui identità non è ancora nota, lo colpisce ripetutamente e con estrema violenza impugnando un oggetto non chiaramente identificabile – forse un cartone – ignorando le urla e le richieste di aiuto della vittima.

La scena è stata ripresa da alcuni passanti, che hanno poi condiviso il filmato online, scatenando un acceso dibattito sul web.

Sull’accaduto indaga la polizia. Secondo quanto riferito, una richiesta di intervento era giunta al numero di emergenza 113 per un tentativo di furto d’auto. All’arrivo delle pattuglie, però, dell’aggressore non vi era più traccia: sul posto è stato trovato solo l’uomo ferito, noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di vandalismo ai danni di autovetture.

La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale, dove è stata medicata prima di essere dimessa.

Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare il responsabile dell’aggressione. Lo riporta La Gazzetta del mezzogiorno.it

Intanto il video ha generato forti reazioni online: da un lato chi condanna senza esitazioni la “giustizia fai da te”, dall’altro chi esprime esasperazione per il ripetersi di furti e atti vandalici in città.

LASCIA UN COMMENTO