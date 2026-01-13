MADRID, 13 gennaio 2026, 19:01 – Julio Iglesias è stato accusato di presunte aggressioni sessuali da due ex dipendenti. Lo riferisce un’inchiesta di elDiario.es e Univision Noticias, che raccoglie le testimonianze di una collaboratrice domestica e di una fisioterapista, entrambe impiegate come interne nel 2021 nelle residenze del cantante tra Punta Cana (Repubblica Dominicana) e Lyford Cay (Bahamas).

Secondo quanto riportato, le due donne descrivono un contesto lavorativo segnato da “isolamento, controllo e terrore”, con un clima di tensione costante. Una delle due, identificata come Rebecca, all’epoca 22enne, parla di ripetuti episodi di rapporti non consensuali e di vessazioni psicologiche. L’altra, Laura, 28 anni, riferisce baci e palpeggiamenti indesiderati e altri comportamenti che definisce non consensuali.

L’inchiesta – che, secondo elDiario.es, è durata oltre un anno e si basa su testimonianze ritenute “coerenti” e corredate da documentazione e referti medici – sostiene inoltre che i giornalisti abbiano contattato complessivamente 15 ex dipendenti, le cui descrizioni convergerebbero su condizioni di isolamento per il personale femminile e su maltrattamenti “normalizzati”.

Il caso ha portato, sempre secondo quanto riportato, all’apertura di un’indagine preliminare riservata da parte della Procura spagnola. Il 5 gennaio l’organizzazione internazionale Women’s Link Worldwide avrebbe presentato una denuncia all’Audiencia Nacional per presunti reati contro la libertà e l’identità sessuale e per una presunta ipotesi di tratta finalizzata a lavoro forzato e servitù, a nome delle due ex dipendenti.

I giornalisti dichiarano di aver tentato di contattare Julio Iglesias e il suo legale senza ottenere risposte. L’artista, 82 anni, non ha rilasciato dichiarazioni. La Procura dovrà ora valutare se procedere o archiviare.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA