Edizione n° 5945

BALLON D'ESSAI

PIFFERI NO ERGASTOLO // Alessia Pifferi, ergastolo annullato. La Corte: “Personalità deficitaria, processo mediatico”
13 Gennaio 2026 - ore  09:04

CALEMBOUR

CONDANNATO DON RUGOLO // Don Giuseppe Rugolo condannato a tre anni per violenza sessuale su minori
13 Gennaio 2026 - ore  10:26

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Liceo “Galilei–Moro”, nuove segnalazioni dagli studenti: muffa, odori forti e termosifoni freddi. “La sicurezza è davvero garantita?”

SICUREZZA LICEO MANFREDONIA Liceo “Galilei–Moro”, nuove segnalazioni dagli studenti: muffa, odori forti e termosifoni freddi. “La sicurezza è davvero garantita?”

I rappresentanti d’istituto parlano apertamente di insicurezza e chiedono tempi certi, un cronoprogramma chiaro e documenti ufficiali, non semplici rassicurazioni verbali.

LEGGI ANCHE //  Manfredonia Liceo Galilei Moro, i genitori: “Sicurezza garantita, avanti con le lezioni”
Liceo “Galilei–Moro”, nuove segnalazioni dagli studenti: muffa, odori forti e termosifoni freddi. "La sicurezza è davvero garantita?"

Liceo “Galilei–Moro”, nuove segnalazioni dagli studenti: muffa, odori forti e termosifoni freddi. "La sicurezza è davvero garantita?"

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
13 Gennaio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – «La situazione è sempre la stessa, se non peggio». È con queste parole che uno studente del liceo scientifico e classico “Galilei–Moro” di Manfredonia aggiorna lo stato della scuola nella giornata di martedì 13 gennaio 2026, a poche ore dalla ripresa regolare delle lezioni dopo giorni di proteste, sopralluoghi e rassicurazioni istituzionali.

POTREBBE INTERESSARTI // Sicurezza del Liceo Galilei–Moro, famiglie e studenti sui social alla Provincia: “Mostrate i documenti, non le rassicurazioni”

Secondo quanto riferito dallo studente, nell’atrio d’ingresso dell’istituto si avverte un odore fortemente sgradevole, riconducibile – a suo dire – alla presenza di muffe diffuse sul soffitto, interessato da lavori di manutenzione che si protraggono da settimane. Una situazione tale che, sempre secondo la segnalazione, i collaboratori scolastici starebbero lavorando con le mascherine.

Non solo. Il problema del riscaldamento, dato per risolto nei giorni scorsi, sarebbe tutt’altro che superato: «Anche oggi i termosifoni erano freddi o appena tiepidi – racconta lo studente – seguire le lezioni è stato complicato per il freddo». Una testimonianza che riaccende i riflettori su una vicenda che, da oltre una settimana, tiene banco a Manfredonia e che coinvolge studenti, famiglie, istituzioni scolastiche, Comune e Provincia.

POTREBBE INTERESSARTI // Provincia: “Interventi costanti e verifiche in corso al Liceo Galilei-Moro” di Manfredonia

La protesta e l’uscita anticipata

La “vertenza Galilei–Moro” esplode tra il 9 e il 10 gennaio, quando alcuni lavori in corso sulla copertura dell’edificio e un sopralluogo tecnico portano all’uscita anticipata di diverse classi. L’episodio innesca la protesta degli studenti, che denunciano una scuola «obsoleta», segnata da infiltrazioni d’acqua, muffe, intonaci deteriorati, finestre danneggiate e problemi cronici ai termosifoni.

I rappresentanti d’istituto parlano apertamente di insicurezza e chiedono tempi certi, un cronoprogramma chiaro e documenti ufficiali, non semplici rassicurazioni verbali.

Nei giorni successivi arrivano le risposte istituzionali. Il sindaco Domenico La Marca invita a riprendere le lezioni, riferendo che i tecnici avrebbero confermato la piena agibilità dell’edificio e la risoluzione del problema del riscaldamento, ribadendo che «la sicurezza viene prima di tutto». La Provincia di Foggia, ente competente per l’edilizia scolastica, pubblica una lunga nota in cui elenca interventi effettuati negli ultimi mesi – dai controsoffitti alla copertura dell’atrio, fino ai lavori di impermeabilizzazione – e assicura che le aree vengono riaperte solo dopo verifiche tecniche. Sullo sfondo, il progetto di demolizione e ricostruzione del polo scolastico, per un investimento stimato di circa 25 milioni di euro.

Anche una parte dei genitori, riuniti in un comitato in fase di costituzione, sceglie la linea della ripartenza, parlando di sicurezza garantita e di un dialogo aperto con le istituzioni.

Eppure, a distanza di pochi giorni, la segnalazione arrivata oggi dagli studenti sembra raccontare una realtà diversa, fatta di freddo nelle aule, lavori non conclusi e nuovi disagi legati a muffe e odori. È qui che si apre il nodo centrale della vicenda.

Se i controlli sono stati effettuati, perché i problemi segnalati si ripresentano? Se il riscaldamento è stato sistemato, perché studenti e docenti continuano a lamentare temperature inadeguate? E ancora: in presenza di muffe e lavori in corso, docenti e alunni possono davvero sentirsi al sicuro in una struttura così?

Il punto, ormai, non è più solo stabilire se la scuola sia formalmente agibile, ma se le condizioni quotidiane consentano davvero di vivere l’ambiente scolastico in serenità. Gli studenti non chiedono proclami, ma atti verificabili: documenti, verbali, misurazioni, date. Chiedono che alle parole seguano fatti tangibili, percepibili nelle aule, nei corridoi, negli spazi comuni.

Perché la sicurezza, quella reale, non si annuncia: si dimostra. E oggi, al “Galilei–Moro”, la domanda resta aperta.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così” (Stephen King)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO