Liceo “Galilei–Moro”, nuove segnalazioni dagli studenti: muffa, odori forti e termosifoni freddi. "La sicurezza è davvero garantita?"

MANFREDONIA – «La situazione è sempre la stessa, se non peggio». È con queste parole che uno studente del liceo scientifico e classico “Galilei–Moro” di Manfredonia aggiorna lo stato della scuola nella giornata di martedì 13 gennaio 2026, a poche ore dalla ripresa regolare delle lezioni dopo giorni di proteste, sopralluoghi e rassicurazioni istituzionali.

Secondo quanto riferito dallo studente, nell’atrio d’ingresso dell’istituto si avverte un odore fortemente sgradevole, riconducibile – a suo dire – alla presenza di muffe diffuse sul soffitto, interessato da lavori di manutenzione che si protraggono da settimane. Una situazione tale che, sempre secondo la segnalazione, i collaboratori scolastici starebbero lavorando con le mascherine.

Non solo. Il problema del riscaldamento, dato per risolto nei giorni scorsi, sarebbe tutt’altro che superato: «Anche oggi i termosifoni erano freddi o appena tiepidi – racconta lo studente – seguire le lezioni è stato complicato per il freddo». Una testimonianza che riaccende i riflettori su una vicenda che, da oltre una settimana, tiene banco a Manfredonia e che coinvolge studenti, famiglie, istituzioni scolastiche, Comune e Provincia.

La protesta e l’uscita anticipata

La “vertenza Galilei–Moro” esplode tra il 9 e il 10 gennaio, quando alcuni lavori in corso sulla copertura dell’edificio e un sopralluogo tecnico portano all’uscita anticipata di diverse classi. L’episodio innesca la protesta degli studenti, che denunciano una scuola «obsoleta», segnata da infiltrazioni d’acqua, muffe, intonaci deteriorati, finestre danneggiate e problemi cronici ai termosifoni.

I rappresentanti d’istituto parlano apertamente di insicurezza e chiedono tempi certi, un cronoprogramma chiaro e documenti ufficiali, non semplici rassicurazioni verbali.

Nei giorni successivi arrivano le risposte istituzionali. Il sindaco Domenico La Marca invita a riprendere le lezioni, riferendo che i tecnici avrebbero confermato la piena agibilità dell’edificio e la risoluzione del problema del riscaldamento, ribadendo che «la sicurezza viene prima di tutto». La Provincia di Foggia, ente competente per l’edilizia scolastica, pubblica una lunga nota in cui elenca interventi effettuati negli ultimi mesi – dai controsoffitti alla copertura dell’atrio, fino ai lavori di impermeabilizzazione – e assicura che le aree vengono riaperte solo dopo verifiche tecniche. Sullo sfondo, il progetto di demolizione e ricostruzione del polo scolastico, per un investimento stimato di circa 25 milioni di euro.

Anche una parte dei genitori, riuniti in un comitato in fase di costituzione, sceglie la linea della ripartenza, parlando di sicurezza garantita e di un dialogo aperto con le istituzioni.

Eppure, a distanza di pochi giorni, la segnalazione arrivata oggi dagli studenti sembra raccontare una realtà diversa, fatta di freddo nelle aule, lavori non conclusi e nuovi disagi legati a muffe e odori. È qui che si apre il nodo centrale della vicenda.

Se i controlli sono stati effettuati, perché i problemi segnalati si ripresentano? Se il riscaldamento è stato sistemato, perché studenti e docenti continuano a lamentare temperature inadeguate? E ancora: in presenza di muffe e lavori in corso, docenti e alunni possono davvero sentirsi al sicuro in una struttura così?

Il punto, ormai, non è più solo stabilire se la scuola sia formalmente agibile, ma se le condizioni quotidiane consentano davvero di vivere l’ambiente scolastico in serenità. Gli studenti non chiedono proclami, ma atti verificabili: documenti, verbali, misurazioni, date. Chiedono che alle parole seguano fatti tangibili, percepibili nelle aule, nei corridoi, negli spazi comuni.

Perché la sicurezza, quella reale, non si annuncia: si dimostra. E oggi, al “Galilei–Moro”, la domanda resta aperta.