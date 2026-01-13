Edizione n° 5945

Liste d'attesa in Puglia, gli infermieri scrivono alla Regione: "Misure sostenibili e attenzione ai carichi di lavoro"

LISTE D'ATTESA PUGLIA Liste d’attesa in Puglia, gli infermieri scrivono alla Regione: “Misure sostenibili e attenzione ai carichi di lavoro”

Le liste d’attesa sono un’emergenza riconosciuta

Fonte: dmsi.unich.it

Fonte: dmsi.unich.it - archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Gennaio 2026
Cronaca // Manfredonia //

BARI – Le liste d’attesa sono un’emergenza riconosciuta, ma il rischio – secondo gli Ordini delle Professioni Infermieristiche (OPI) della Puglia – è che le misure messe in campo finiscano per gravare ulteriormente su un sistema già in sofferenza, soprattutto sul fronte del personale infermieristico. È il senso della nota trasmessa alla Regione Puglia in merito all’aggiornamento del Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA), con destinatari il presidente Antonio Decaro, le segreterie regionali dei partiti, i direttori generali delle aziende sanitarie e le organizzazioni sindacali.

Nel documento gli OPI condividono l’urgenza di intervento e riconoscono che il recupero delle prestazioni passa da estensione degli orari, riorganizzazione dei percorsi e prestazioni aggiuntive. Ma evidenziano che ogni aumento di offerta si traduce, concretamente, in più attività assistenziali lungo l’intero percorso di cura: preparazione, sorveglianza clinica, continuità assistenziale e documentazione non possono essere “assorbite” automaticamente.

Gli Ordini richiamano poi un dato strutturale: in Puglia – viene riportato – la dotazione infermieristica è circa 3,96 infermieri ogni 1.000 abitanti, sotto la media nazionale indicata nel testo (4,79) e lontana dai valori europei. Da qui la preoccupazione: spingere sulle prestazioni senza una valutazione d’impatto organizzativo potrebbe aumentare stress, “cure mancate” e rischio di burnout. Nel documento si cita anche il tema pensionamenti: oltre il 30% degli infermieri pugliesi potrebbe andare in pensione nei prossimi cinque anni.

Le richieste avanzate alla Regione sono quattro: valutazione dell’impatto sul carico di lavoro infermieristico; garanzie sulla qualità dell’assistenza e la sicurezza delle cure; riconoscimento esplicito del ruolo centrale degli infermieri nelle équipe; integrazione tra riduzione delle liste d’attesa e rafforzamento dell’assistenza territoriale (Case della Comunità, Infermiere di famiglia e comunità, continuità ospedale-territorio).   

A corredo, gli OPI rendono disponibile anche un comunicato stampa che spiega la finalità dell’iniziativa: “contributo istituzionale al dibattito pubblico”, con l’idea che le liste d’attesa non possano essere separate dalla qualità delle cure e dalla sostenibilità del lavoro dei professionisti. 

1 commenti su "Liste d’attesa in Puglia, gli infermieri scrivono alla Regione: “Misure sostenibili e attenzione ai carichi di lavoro”"

  1. L’abbattimeto dei tempi lunghissimi nelle liste d’attesa è una questione certamente emergenziale. Il comunicato stampa degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (OPI) è contraddittorio.
    Da un lato riconoscono che il recupero delle prestazioni: “passa da estensione degli orari, riorganizzazione dei percorsi e prestazioni aggiuntive” e dall’altro ci si preoccupa che: “spingere sulle prestazioni, senza una valutazione d’impatto organizzativo, potrebbe aumentare stress, cure mancate e rischio di burnout” (sic!).
    Per risolvere la questione in argomemnto, non basta una “valutazione d’impatto organizzativo” delle misure messe in campo nel Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA).
    Occorre assummere più medici e infermieri, punto. E’ inutile prendersi in giro… E occorre, anche, avere l’onestà intellettuale di riconoscere che la Regione Puglia non dipone di risorse sufficienti, e quelle di cui dispone sono gestite male, anzi malissimo…!

Lascia un commento

LASCIA UN COMMENTO