13 Gennaio 2026 - ore  09:04

13 Gennaio 2026 - ore  10:26

Luisa Ranieri: «Sono timida. Nelle scene d'amore non mi sento a mio agio»

LUISA RANIERI Luisa Ranieri: «Sono timida. Nelle scene d’amore non mi sento a mio agio»

E su Zingaretti: «Raramente discutiamo»

Luisa Ranieri: «Sono timida. Nelle scene d’amore non mi sento a mio agio»

Fonte: instagram

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Gennaio 2026
Il diavolo spettegola // Spettacoli //

Luisa Ranieri torna protagonista in tv con la fiction di Rai1 “La preside” e, intervenendo a Rai Radio2 nel programma “Stai Serena” condotto da Serena Bortone e Max Cervelli, si racconta tra lavoro, vita privata e radici.

L’attrice ha spiegato che la serie si ispira a una vicenda reale: quella della dirigente scolastica Eugenia Carfora (Canfora), figura che ha trasformato una scuola in un contesto difficile, puntando sul recupero degli studenti e sulla lotta alla dispersione. Ranieri ha ricordato come la preside si sia trovata davanti una realtà complessa e degradata, ma abbia insistito nel riportare i ragazzi in classe, affrontando burocrazia e ostacoli quotidiani.

Ranieri ha raccontato anche il momento in cui la dirigente ha visto la fiction: un incontro carico di emozione, con la preside che si sarebbe riconosciuta nel racconto e nel personaggio interpretato dall’attrice.

Spazio anche alla sfera privata. Ranieri ha parlato del marito Luca Zingaretti, sottolineando come il lavoro resti separato: lui segue la parte di scrittura e produzione, lei si concentra sulla recitazione. «Difficilmente discutiamo», ha detto, pur ammettendo che può capitare di avere punti di vista diversi, anche perché entrambi conoscono bene dinamiche e linguaggi del mestiere.

Ranieri ha ribadito il suo legame con Napoli, raccontando che in casa parla napoletano per trasmettere la lingua alle figlie. E scherza sul tifo calcistico: lui romanista, lei napoletana “per appartenenza”, con la speranza di rivedere la città festeggiare.

«Sono timida, le scene d’amore mi mettono a disagio»

Infine, una confessione personale: Ranieri ha ricordato di aver lasciato Napoli per inseguire il sogno di fare l’attrice, senza “scorciatoie” e con molti sacrifici. La recitazione, ha spiegato, è stata anche una forma di terapia. Ma la timidezza resta: soprattutto quando si tratta di girare scene d’amore, che dice di vivere con un certo imbarazzo.

Fonte: Leggo.it

