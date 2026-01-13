MANFREDONIA – In un normale turno di servizio può accadere l’imprevedibile. Ed è proprio in quei momenti che prontezza, coraggio e senso del dovere possono fare la differenza tra la vita e la morte. È quanto accaduto nella serata del 6 gennaio 2026 a Manfredonia, dove tre agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno salvato la vita a una donna rimasta avvolta dalle fiamme all’interno della propria abitazione, in località Siponto.

Secondo quanto ricostruito, la donna stava alimentando un camino a bioetanolo quando, a causa di un improvviso ritorno di fiamma, è stata investita dal fuoco, rischiando di perdere la vita. A dare l’allarme è stata la figlia minore, presente in casa al momento dell’incidente.

La richiesta di soccorso ha attivato immediatamente l’intervento della Polizia di Stato: in appena tre minuti, tre agenti del Commissariato P.S. di Manfredonia sono giunti sul posto. Dopo aver sfondato la porta d’ingresso, si sono introdotti nell’appartamento, già completamente saturo di fumo e fiamme, trovando la donna avvolta dal fuoco.

Senza alcuna esitazione, e mettendo a rischio la propria incolumità, i poliziotti sono riusciti dapprima a mettere in salvo la figlia minore, quindi a spegnere le fiamme che avevano già coinvolto la donna e parte dell’arredamento, utilizzando l’estintore in dotazione e mezzi di fortuna.

Dopo aver messo in sicurezza l’area, gli agenti hanno assistito la donna, mantenendola vigile fino all’arrivo dei sanitari del 118, che ne hanno disposto il trasporto d’urgenza presso la struttura ospedaliera più vicina.

Grazie alla rapidità e all’efficacia dell’intervento, le condizioni della donna sono attualmente stabili e non risulta in pericolo di vita.

Per l’episodio, la donna ha voluto esprimere personalmente la propria gratitudine, facendo pervenire una lettera di ringraziamento al Questore.