Manfredonia, tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti: sanzionati i responsabili

MANFREDONIA (FG) – Ennesimo episodio di abbandono illecito di rifiuti nella zona delle case sparse, lungo la strada che conduce verso San Salvatore. Un gesto grave e incivile che rappresenta un’offesa al territorio e all’intera comunità cittadina.

Grazie ai controlli congiunti della Polizia Locale, del Comune e di ASE, i responsabili sono stati individuati e saranno sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Un intervento tempestivo che conferma il rafforzamento dell’attività di vigilanza contro i reati ambientali.

Sull’accaduto è intervenuta l’assessora all’Ambiente Rita Valentino, che ha ribadito con fermezza la linea dell’Amministrazione comunale: «Tolleranza zero. Chi abbandona rifiuti non è furbo, è un trasgressore e verrà colpito senza esitazioni. Chi pensa di continuare a sporcare ha sbagliato città e ha sbagliato momento».

«L’ambiente si difende con i fatti – ha aggiunto l’assessora – e da oggi il messaggio è chiaro: chi sporca paga».

L’Amministrazione comunale rinnova l’invito al rispetto delle regole e del decoro urbano, ricordando che la tutela dell’ambiente è una responsabilità collettiva e che ogni comportamento illecito sarà contrastato con determinazione.