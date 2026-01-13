MANFREDONIA (FG) – Ennesimo episodio di abbandono illecito di rifiuti nella zona delle case sparse, lungo la strada che conduce verso San Salvatore. Un gesto grave e incivile che rappresenta un’offesa al territorio e all’intera comunità cittadina.
Grazie ai controlli congiunti della Polizia Locale, del Comune e di ASE, i responsabili sono stati individuati e saranno sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Un intervento tempestivo che conferma il rafforzamento dell’attività di vigilanza contro i reati ambientali.
Sull’accaduto è intervenuta l’assessora all’Ambiente Rita Valentino, che ha ribadito con fermezza la linea dell’Amministrazione comunale: «Tolleranza zero. Chi abbandona rifiuti non è furbo, è un trasgressore e verrà colpito senza esitazioni. Chi pensa di continuare a sporcare ha sbagliato città e ha sbagliato momento».
«L’ambiente si difende con i fatti – ha aggiunto l’assessora – e da oggi il messaggio è chiaro: chi sporca paga».
L’Amministrazione comunale rinnova l’invito al rispetto delle regole e del decoro urbano, ricordando che la tutela dell’ambiente è una responsabilità collettiva e che ogni comportamento illecito sarà contrastato con determinazione.
3 commenti su "Manfredonia, tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti: sanzionati i responsabili"
Largo delle Euforbie quando intervenite?Catnazz? Quando intervenite? Largo delle Euforbie vicino quel monnezza io si prende il mezzo pubblico,per favore intervenite
Còdd purc tutti i giorni va la ad abbandonare le buste. Còdd cess d merd
Finalmente ci si muove concretamente! Ben fatto!
Vorremmo suggerire di denunciare i rei alla magistratura per inquinamento e disastro ambientale.
Così, oltre alla sanzione amministrativa si fanno anche un bel processino con tanto di spese accessorie. Ce ne sono ancora troppi e sono liberi di muoversi e sguazzare credendosi furbi (ma sono solo infami) e impuniti.
Hanno rovinato e continuano a deturpare un territorio, mettendo inoltre a rischio la salute di tutti, questi ignoranti.
Bisogna continuare così, con ancora più determinazione e mezzi.