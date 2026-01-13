Edizione n° 5945

BALLON D'ESSAI

PIFFERI NO ERGASTOLO // Alessia Pifferi, ergastolo annullato. La Corte: “Personalità deficitaria, processo mediatico”
13 Gennaio 2026 - ore  09:04

CALEMBOUR

CONDANNATO DON RUGOLO // Don Giuseppe Rugolo condannato a tre anni per violenza sessuale su minori
13 Gennaio 2026 - ore  10:26

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti: sanzionati i responsabili

RIFIUTI Manfredonia, tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti: sanzionati i responsabili

Un intervento tempestivo che conferma il rafforzamento dell’attività di vigilanza contro i reati ambientali.

Manfredonia, tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti: sanzionati i responsabili

Manfredonia, tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti: sanzionati i responsabili

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Gennaio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA (FG) – Ennesimo episodio di abbandono illecito di rifiuti nella zona delle case sparse, lungo la strada che conduce verso San Salvatore. Un gesto grave e incivile che rappresenta un’offesa al territorio e all’intera comunità cittadina.

Grazie ai controlli congiunti della Polizia Locale, del Comune e di ASE, i responsabili sono stati individuati e saranno sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Un intervento tempestivo che conferma il rafforzamento dell’attività di vigilanza contro i reati ambientali.

Sull’accaduto è intervenuta l’assessora all’Ambiente Rita Valentino, che ha ribadito con fermezza la linea dell’Amministrazione comunale: «Tolleranza zero. Chi abbandona rifiuti non è furbo, è un trasgressore e verrà colpito senza esitazioni. Chi pensa di continuare a sporcare ha sbagliato città e ha sbagliato momento».

«L’ambiente si difende con i fatti – ha aggiunto l’assessora – e da oggi il messaggio è chiaro: chi sporca paga».

L’Amministrazione comunale rinnova l’invito al rispetto delle regole e del decoro urbano, ricordando che la tutela dell’ambiente è una responsabilità collettiva e che ogni comportamento illecito sarà contrastato con determinazione.

Manfredonia, tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti: sanzionati i responsabili
Manfredonia, tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti: sanzionati i responsabili

3 commenti su "Manfredonia, tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti: sanzionati i responsabili"

  1. Largo delle Euforbie quando intervenite?Catnazz? Quando intervenite? Largo delle Euforbie vicino quel monnezza io si prende il mezzo pubblico,per favore intervenite

  3. Finalmente ci si muove concretamente! Ben fatto!
    Vorremmo suggerire di denunciare i rei alla magistratura per inquinamento e disastro ambientale.
    Così, oltre alla sanzione amministrativa si fanno anche un bel processino con tanto di spese accessorie. Ce ne sono ancora troppi e sono liberi di muoversi e sguazzare credendosi furbi (ma sono solo infami) e impuniti.
    Hanno rovinato e continuano a deturpare un territorio, mettendo inoltre a rischio la salute di tutti, questi ignoranti.
    Bisogna continuare così, con ancora più determinazione e mezzi.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così” (Stephen King)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO