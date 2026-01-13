«Non ho nulla da dire». Matilde Baldi aveva 20 anni. «Velocità pazzesca»

Edizione n° 5945

PIFFERI NO ERGASTOLO // Alessia Pifferi, ergastolo annullato. La Corte: “Personalità deficitaria, processo mediatico”
13 Gennaio 2026 - ore  09:04

CONDANNATO DON RUGOLO // Don Giuseppe Rugolo condannato a tre anni per violenza sessuale su minori
13 Gennaio 2026 - ore  10:26

Asti piange una ventenne. Urto violentissimo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Gennaio 2026
Prima pagina //

ASTI – Davanti al giudice per le indagini preliminari sceglie il silenzio. Franco Vacchina, imprenditore di 63 anni accusato di aver provocato l’incidente in cui è morta la ventenne Matilde Baldi, nell’interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Una sola frase, riportata nelle scorse ore: «Sono distrutto». Un epilogo umano che però si scontra con la durezza delle contestazioni e con una ricostruzione investigativa che, se confermata, disegna una notte di follia e incoscienza su strada.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la tragedia dell’11 dicembre sarebbe maturata al termine di una presunta gara di velocità tra due Porsche: una “sfida” iniziata nel centro urbano e poi proseguita lungo l’autostrada Asti-Cuneo. A incastrare i movimenti delle vetture ci sarebbero anche filmati di videosorveglianza acquisiti agli atti, con le auto immortalate mentre sfrecciano a velocità elevatissime poco prima dell’impatto.

Lo schianto è avvenuto in serata, quando la Porsche guidata da Vacchina avrebbe tamponato la Fiat 500 su cui viaggiavano Matilde e la madre. I rilievi tecnici parlano di una dinamica devastante: l’urto sarebbe avvenuto a una velocità superiore ai 212 chilometri orari, con conseguenze violentissime sull’utilitaria, sbalzata per decine di metri. Per la giovane non c’è stato nulla da fare, mentre la madre è rimasta ferita.

Vacchina si trova ai domiciliari: una misura motivata – secondo la ricostruzione riportata dagli organi di stampa – anche dal timore di inquinamento delle prove. Tra gli elementi finiti sotto la lente ci sarebbe infatti l’avvicinamento dell’indagato alla vettura posta sotto sequestro, circostanza che ha pesato nella valutazione cautelare. Intanto la difesa ha annunciato l’intenzione di ricorrere al Riesame per chiedere la revoca dei domiciliari.

Matilde Baldi, studentessa universitaria, viene descritta da familiari e amici come una ragazza piena di vita: studi, lavoro e passioni quotidiane spezzati in un istante su un tratto d’asfalto. Ora toccherà alle perizie e al confronto tra immagini, testimonianze e rilievi stabilire con precisione responsabilità e dinamica: ma l’impianto accusatorio, al momento, tratteggia una vicenda che scuote per la sua presunta gratuità, e riporta al centro il tema della sicurezza stradale e delle “corse” trasformate in roulette sulla pelle degli altri.

Lo riporta Leggo.it 

