Partecipate, Cerignola fa i conti: ecco la mappa delle quote al 31 dicembre 2024

PARTECIPATE CERIGNOLA Partecipate, Cerignola fa i conti: ecco la mappa delle quote al 31 dicembre 2024

Analisi annuale ex art. 20 TUSP: società in liquidazione, organismi del “Gruppo Amministrazione Pubblica” e razionalizzazione sotto la lente.

Francesco Bonito, sindaco di Cerignola

Francesco Bonito, sindaco di Cerignola

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
13 Gennaio 2026
Cerignola // Politica //

Un inventario puntuale di società e organismi collegati al Comune, con l’obiettivo dichiarato di ridurre spesa e rendere più efficiente la gestione: il Consiglio comunale di Cerignola ha approvato l’analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni detenute dall’ente al 31 dicembre 2024, come previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 175/2016. La delibera ricorda che la ricognizione annuale non è una formalità: serve a verificare se esistono i presupposti per piani di riassetto, razionalizzazione, fusione o soppressione di partecipazioni, in presenza di condizioni “spia” (società senza dipendenti, duplicazioni di attività, risultati negativi ripetuti, fatturati bassi, necessità di contenere costi).

Nel quadro delle partecipazioni dirette, viene richiamata la presenza in GAL Tavoliere, oltre a situazioni già delicate: Ofanto Sviluppo srl con procedura di liquidazione e ASIA spa in liquidazione con procedura fallimentare. Ampio spazio è dedicato al perimetro del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) ai fini del consolidato: compaiono, tra gli altri, il Consorzio Igiene Ambientale FG/4 (49%), il Consorzio ASI di Foggia (11,13%), Puglia Culture (0,31%), l’Autorità Idrica Pugliese (1,46%) e l’associazione del DUC “Cerignola fa centro” (33,33%).

Tra i passaggi più concreti, la delibera segnala che per Ofanto Sviluppo risulta approvato il bilancio finale di liquidazione, ma la cancellazione non è ancora definita per un giudizio in corso, con udienza indicata per febbraio 2026.

È la fotografia annuale di una galassia che incide su bilanci e servizi: numeri, percentuali e stato delle procedure diventano il primo passo per capire dove tagliare, dove consolidare e dove – invece – difendere strumenti ritenuti indispensabili.

