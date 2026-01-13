PINQuA Borgo Croci (PNRR): rimodulato il quadro economico per i 56 alloggi ERS in Via Capitanata

Una determinazione dirigenziale del 12 gennaio 2026 (Area 8 – Rigenerazione Urbana PNRR) del Comune di Foggia interviene sull’intervento PINQuA Borgo Croci (ID 292) per la sostituzione degli insediamenti abusivi finalizzata a realizzare 56 alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS) e spazi per attività sociali e scolastiche lungo Via Capitanata.

Il provvedimento aggiorna il quadro tecnico-economico “a seguito di gara”: viene riportato un ribasso del 14% sull’importo lavori (con manodopera e sicurezza non soggetti a ribasso), e vengono quantificate economie di gara pari a 782.446,14 euro, mantenendo invariato il totale complessivo del quadro economico.

La determina ripercorre anche criticità e passaggi amministrativi dell’intervento, comprese sospensioni e riprese connesse a interferenze di sottoservizi e interlocuzioni istituzionali.

A cura di Giovanna Tambo.