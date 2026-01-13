Edizione n° 5945

BALLON D'ESSAI

PIFFERI NO ERGASTOLO // Alessia Pifferi, ergastolo annullato. La Corte: “Personalità deficitaria, processo mediatico”
13 Gennaio 2026 - ore  09:04

CALEMBOUR

BABYSITTER PEDOPORNOGRAFIA // Babysitter arrestato per pedopornografia: abusi su bambini di 5 anni
14 Gennaio 2026 - ore  08:54

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Piste ciclabili, Manfredonia resta fuori dai fondi regionali: risorse esaurite per la provincia di Foggia

CICLABILI MANFREDONIA Piste ciclabili, Manfredonia resta fuori dai fondi regionali: risorse esaurite per la provincia di Foggia

Niente finanziamento regionale per il progetto di piste ciclabili e ciclopedonali presentato dal Comune di Manfredonia

Piste ciclabili, Manfredonia resta fuori dai fondi regionali: risorse esaurite per la provincia di Foggia

Pista ciclabile Foggia (ST)

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
13 Gennaio 2026
Manfredonia // Politica //

Manfredonia – Niente finanziamento regionale per il progetto di piste ciclabili e ciclopedonali presentato dal Comune di Manfredonia nell’ambito del Programma regionale Puglia FESR-FSE+ 2021–2027. La Regione Puglia ha infatti dichiarato la non finanziabilità della proposta a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili per l’ambito provinciale di Foggia.

Lo stabilisce un atto dirigenziale della Sezione Mobilità sostenibile della Regione, che ha approvato gli esiti dell’istruttoria svolta dalla Commissione di valutazione. Il progetto manfredoniano aveva superato sia la verifica di ammissibilità formale che quella sostanziale, ma non è stato sottoposto alla valutazione finale proprio per l’assenza di fondi residui.

L’avviso regionale, finalizzato alla realizzazione di reti di mobilità dolce in ambito urbano e suburbano, prevedeva espressamente che, in caso di incapienza delle risorse su base provinciale, le proposte successive non venissero valutate. Ed è quanto accaduto per Manfredonia, nonostante la documentazione presentata risultasse conforme ai requisiti richiesti.

Il progetto era stato trasmesso dal Comune ad aprile 2025 e riguardava interventi coerenti con gli obiettivi europei di riduzione del traffico veicolare, sostenibilità ambientale e promozione degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola.

Resta ora aperta la possibilità, prevista dall’avviso, di presentare istanza di riesame entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, anche se l’ostacolo resta esclusivamente finanziario e non tecnico.

Un’esclusione che riaccende il dibattito sulla ripartizione territoriale delle risorse europee e sulla penalizzazione dei Comuni che, pur progettando in modo corretto, arrivano quando i fondi sono già terminati.

184_DIR_2025_00163_DeterminaPUB_pdf

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Piste ciclabili, Manfredonia resta fuori dai fondi regionali: risorse esaurite per la provincia di Foggia"

  1. Se tutto OK riproporzionare a tutti i partecipanti, che hanno presentato documentazione correttamente, l’importo spettante in base al Kilometraggio eseguito e/o alla popolazione della città richiedente. Mi sembra ingiusto che chi debba avere ed altri no quand’anche sono amministrati in maniera imparziale.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Il più grande nemico della conoscenza non è l'ignoranza, è l'illusione della conoscenza. ” Stephen Hawking

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO