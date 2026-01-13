Piste ciclabili, Manfredonia resta fuori dai fondi regionali: risorse esaurite per la provincia di Foggia

Manfredonia – Niente finanziamento regionale per il progetto di piste ciclabili e ciclopedonali presentato dal Comune di Manfredonia nell’ambito del Programma regionale Puglia FESR-FSE+ 2021–2027. La Regione Puglia ha infatti dichiarato la non finanziabilità della proposta a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili per l’ambito provinciale di Foggia.

Lo stabilisce un atto dirigenziale della Sezione Mobilità sostenibile della Regione, che ha approvato gli esiti dell’istruttoria svolta dalla Commissione di valutazione. Il progetto manfredoniano aveva superato sia la verifica di ammissibilità formale che quella sostanziale, ma non è stato sottoposto alla valutazione finale proprio per l’assenza di fondi residui.

L’avviso regionale, finalizzato alla realizzazione di reti di mobilità dolce in ambito urbano e suburbano, prevedeva espressamente che, in caso di incapienza delle risorse su base provinciale, le proposte successive non venissero valutate. Ed è quanto accaduto per Manfredonia, nonostante la documentazione presentata risultasse conforme ai requisiti richiesti.

Il progetto era stato trasmesso dal Comune ad aprile 2025 e riguardava interventi coerenti con gli obiettivi europei di riduzione del traffico veicolare, sostenibilità ambientale e promozione degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola.

Resta ora aperta la possibilità, prevista dall’avviso, di presentare istanza di riesame entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, anche se l’ostacolo resta esclusivamente finanziario e non tecnico.

Un’esclusione che riaccende il dibattito sulla ripartizione territoriale delle risorse europee e sulla penalizzazione dei Comuni che, pur progettando in modo corretto, arrivano quando i fondi sono già terminati.

184_DIR_2025_00163_DeterminaPUB_pdf

A cura di Michele Solatia.