Si chiude senza entrare nel merito il contenzioso amministrativo avviato nel 2020 contro il Comune di Vieste in materia di occupazione abusiva di area demaniale marittima. Con decreto presidenziale pubblicato il 12 gennaio 2026, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Sezione Prima ha dichiarato estinto per perenzione il ricorso iscritto al n. 630 del registro generale del 2020.

Il procedimento era stato promosso da più ricorrenti, assistiti dall’avvocato Antonio Scano, contro il Comune di Vieste, rappresentato in giudizio dall’avvocato Michele Fusillo.

Al centro della controversia vi era l’impugnazione di un’ordinanza dirigenziale del 28 gennaio 2020, emanata dal Settore tecnico – servizio demanio dell’ente comunale, con la quale veniva contestata un’occupazione ritenuta abusiva di proprietà del Demanio marittimo in località Portonuovo, su particelle catastali specificamente individuate.

Il Tar, tuttavia, non ha esaminato le ragioni delle parti né la legittimità dell’atto amministrativo impugnato.

Il presidente della Sezione, Leonardo Spagnoletti, ha infatti rilevato che il giudizio deve ritenersi estinto ai sensi degli articoli 35, comma 2, lettera b) e 85, comma 1, del Codice del processo amministrativo. In particolare, è stato accertato che, nel termine previsto dall’articolo 82 c.p.a., decorrente dall’avviso di perenzione, non è stata presentata una nuova istanza di fissazione dell’udienza, sottoscritta sia dalla parte che dal difensore.

Una circostanza che, secondo la normativa processuale amministrativa, comporta automaticamente la perenzione del ricorso, ossia la sua estinzione per inattività delle parti. Il Tar ha inoltre stabilito che non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, come previsto dall’articolo 83 del Codice del processo amministrativo.