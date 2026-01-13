Edizione n° 5945

Rifiuti, nodo Consorzio FG/4: il Consiglio di Cerignola entra nel merito

RIFIUTI CERIGNOLA Rifiuti, nodo Consorzio FG/4: il Consiglio di Cerignola entra nel merito

Una delibera “cornice” ricostruisce l’evoluzione del sistema: dal consorzio storico alle riforme regionali e nazionali sul ciclo dei rifiuti.

Cerignola: convocato il Consiglio comunale straordinario il 29 dicembre

Francesco Bonito in Consiglio Comunale a Cerignola - Fonte: Cerignolaviva.it - archivio

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
13 Gennaio 2026
Cerignola // Politica //

Il tema rifiuti torna al centro del Consiglio comunale di Cerignola con una delibera che mette in fila norme, passaggi storici e criticità: “Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG/4 – Determinazioni”, approvata nella seduta del 29 dicembre 2025.

Il documento ripercorre la nascita del Consorzio, nato a fine anni ’90 tra più Comuni (con Cerignola capofila e conferimento della discarica), e la successiva stratificazione normativa che, dal Codice dell’Ambiente alle leggi regionali pugliesi, ha ridisegnato competenze e governance.

Nel quadro più recente, emerge con forza la distinzione tra le fasi del ciclo integrato: da un lato raccolta e spazzamento organizzati a livello di ARO; dall’altro impiantistica e trattamento/smaltimento ricondotti alle competenze dell’assetto regionale. La delibera evidenzia come il sistema si sia trasformato fino al riordino del 2022 sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, che impone regole trasversali e principi di trasparenza e concorrenza.

C’è poi la partita operativa: viene richiamata la gara per l’ARO 2 FG e l’aggiudicazione del servizio unitario di igiene urbana, con un quadro economico di riferimento molto rilevante e la stipula del contratto nel 2024.

In sostanza, la delibera fotografa un tema complesso: quando le regole cambiano, gli assetti costruiti negli anni rischiano di restare “a metà strada” tra passato e presente. Ed è lì che, spesso, nascono contenziosi, sovrapposizioni e ritardi. Cerignola prova a rimettere ordine, almeno sul piano degli atti.

LASCIA UN COMMENTO