Roma, Vaz è arrivato nella Capitale: domani visite mediche e firma

Roma, 13 gennaio 2026 – fonte: Sportmediaset.it

La Roma accoglie Robinio Vaz. Il giovane attaccante classe 2007, acquistato a titolo definitivo dall’Olympique Marsiglia, è atterrato oggi all’aeroporto di Fiumicino, dove ad attenderlo c’erano alcuni tifosi giallorossi che lo hanno salutato con cori e applausi.

L’operazione si è chiusa sulla base di circa 20 milioni di euro più 5 di bonus. Nelle prossime ore Vaz sosterrà le visite mediche di rito, prima di firmare il contratto che lo legherà al club capitolino e di mettersi a disposizione del nuovo allenatore Gian Piero Gasperini.

L’arrivo di Vaz permette alla Roma di voltare pagina dopo il mancato approdo di Giacomo Raspadori, passato all’Atalanta. Tuttavia, il mercato giallorosso non si ferma qui. Gasperini ha infatti chiesto anche un esterno offensivo per completare il reparto avanzato.

Negli ultimi giorni sembrava in forte accelerazione la trattativa con l’Aston Villa per Donyell Malen. Le parti avevano trovato un’intesa di massima per un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni. La situazione, però, si è complicata dopo l’inserimento deciso dell’Atletico Madrid, che ha aumentato la concorrenza per l’olandese.

Nonostante ciò, Malen avrebbe espresso un giudizio favorevole al trasferimento in giallorosso. La Roma resta alla finestra, consapevole che la corsa all’esterno offensivo è ora più aperta che mai.