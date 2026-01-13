Edizione n° 5945

BALLON D'ESSAI

PIFFERI NO ERGASTOLO // Alessia Pifferi, ergastolo annullato. La Corte: “Personalità deficitaria, processo mediatico”
13 Gennaio 2026 - ore  09:04

CALEMBOUR

CONDANNATO DON RUGOLO // Don Giuseppe Rugolo condannato a tre anni per violenza sessuale su minori
13 Gennaio 2026 - ore  10:26

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Il profilo // Roma, Vaz è arrivato nella Capitale: ora visite mediche e firma

DOPO RASPADORI Roma, Vaz è arrivato nella Capitale: ora visite mediche e firma

L’arrivo di Vaz permette alla Roma di voltare pagina dopo il mancato approdo di Giacomo Raspadori, passato all’Atalanta

Roma attiva sul mercato: trattative per Robinio Vaz e Dragusin

Robinio Vaz - Fonte Immagine: m.laroma24.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Gennaio 2026
Il profilo // Sport //

Roma, Vaz è arrivato nella Capitale: domani visite mediche e firma

Roma, 13 gennaio 2026 – fonte: Sportmediaset.it

La Roma accoglie Robinio Vaz. Il giovane attaccante classe 2007, acquistato a titolo definitivo dall’Olympique Marsiglia, è atterrato oggi all’aeroporto di Fiumicino, dove ad attenderlo c’erano alcuni tifosi giallorossi che lo hanno salutato con cori e applausi.

L’operazione si è chiusa sulla base di circa 20 milioni di euro più 5 di bonus. Nelle prossime ore Vaz sosterrà le visite mediche di rito, prima di firmare il contratto che lo legherà al club capitolino e di mettersi a disposizione del nuovo allenatore Gian Piero Gasperini.

L’arrivo di Vaz permette alla Roma di voltare pagina dopo il mancato approdo di Giacomo Raspadori, passato all’Atalanta. Tuttavia, il mercato giallorosso non si ferma qui. Gasperini ha infatti chiesto anche un esterno offensivo per completare il reparto avanzato.

Negli ultimi giorni sembrava in forte accelerazione la trattativa con l’Aston Villa per Donyell Malen. Le parti avevano trovato un’intesa di massima per un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni. La situazione, però, si è complicata dopo l’inserimento deciso dell’Atletico Madrid, che ha aumentato la concorrenza per l’olandese.

Nonostante ciò, Malen avrebbe espresso un giudizio favorevole al trasferimento in giallorosso. La Roma resta alla finestra, consapevole che la corsa all’esterno offensivo è ora più aperta che mai.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così” (Stephen King)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO