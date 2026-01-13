Edizione n° 5945

San Severo, concorso per istruttori di vigilanza: domande prorogate al 31 gennaio 2026

SAN SEVERO CONCORSO San Severo, concorso per istruttori di vigilanza: domande prorogate al 31 gennaio 2026

Slitta la scadenza per partecipare alla selezione part-time (18 ore): domande già inviate valide, ma modificabili entro il nuovo termine.

SINDACO COLANGELO, SAN SEVERO

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
13 Gennaio 2026
Politica // San Severo //

Più tempo per candidarsi. Il Comune di San Severo proroga i termini per la partecipazione al concorso pubblico – per esame – finalizzato alla copertura a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) di 6 posti da “Istruttore di Vigilanza”, Area degli Istruttori, con 1 posto riservato ai volontari delle Forze Armate.

La nuova scadenza è fissata alle ore 23:59 del 31 gennaio 2026. Restano valide le domande presentate regolarmente prima della modifica, ma chi ha già inviato la candidatura potrà modificarla, integrarla o sostituirla entro il termine aggiornato: farà fede esclusivamente l’ultima domanda inviata in ordine cronologico.

Nel documento, inoltre, viene segnalata la pubblicazione di una FAQ sul portale inPA dedicata ai candidati con diagnosi di DSA (disturbi specifici dell’apprendimento): un passaggio che intercetta un tema sempre più rilevante nei concorsi pubblici, tra richieste di misure compensative e pari opportunità.

L’avviso è datato 12 gennaio 2026 ed è firmato dal Funzionario e dal Dirigente dell’Area I, Gestione finanziaria e del personale.

 

