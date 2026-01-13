Edizione n° 5945

Home // Cronaca // "Solo due militari a Vieste", Gatta interroga il Governo sul Nucleo Carabinieri Parco

GATTA NUCLEO CC “Solo due militari a Vieste”, Gatta interroga il Governo sul Nucleo Carabinieri Parco

Un’interrogazione parlamentare per chiedere il potenziamento del Nucleo Carabinieri “Parco” di Vieste

Convegno a Cagnano Varano: Gatta sottolinea l’emergenza Xylella nei oliveti del Gargano

On. Giandiego Gatta

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
13 Gennaio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Un’interrogazione parlamentare per chiedere il potenziamento del Nucleo Carabinieri “Parco” di Vieste. A presentarla è stato Giandiego Gatta, deputato di Forza Italia e responsabile nazionale del Dipartimento Pesca e Acquacoltura del partito, che ha sollecitato un intervento urgente da parte del Governo a fronte della grave carenza di organico.

L’atto è stato indirizzato ai ministri della Difesa, dell’Interno, dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, nonché al ministro per la Protezione civile. Attualmente, il Nucleo Carabinieri Parco di Vieste, in provincia di Foggia, opera con soli due militari, una dotazione ritenuta del tutto insufficiente rispetto alle criticità del territorio.

«Vieste rientra nell’area “Hot Spot Gargano”, è inserita nel perimetro del Parco Nazionale del Gargano ed è un territorio ad alto rischio di incendi boschivi e criminalità ambientale», ha spiegato Gatta in una nota. Il deputato ha inoltre sottolineato come la città rappresenti un polo turistico di rilevanza internazionale, con oltre due milioni di presenze annue.

A rafforzare la richiesta, il richiamo ai gravi incendi che hanno colpito l’area negli ultimi anni, in particolare quelli del 2007 e del luglio 2023, che – secondo Gatta – dimostrano «quanto sia indispensabile un presidio adeguato».

Con l’interrogazione, il parlamentare chiede al Governo di destinare al Nucleo Carabinieri Parco di Vieste un contingente adeguato di Carabinieri Forestali, anche in vista dell’assegnazione dei nuovi marescialli, così da eliminare o almeno ridurre l’attuale carenza di personale. L’obiettivo è garantire una minima operatività del presidio e consentirgli di fronteggiare in modo efficace le emergenze ambientali e di sicurezza del territorio.

