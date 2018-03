Dopo Pezzano, Carrabba e Valentino: “Con Rizzi superamento delle liste civiche”

Di:

Manfredonia – GIUBILI di Sel dopo l’ufficialità diquale candidato sindaco a Zapponeta. Una candidatura che non ha mancato di originare un dibattito democratico, nonchè critico, fra gli stessi residenti del Tavoliere ( Castigliego: “Tornano i signorotti della politica ). Le discussioni sono nate in gran parte dopo l’esclusione didel Pd quale candidato per la coalizione di centro-sinistra (Pd-Sel-Cristiani Uniti di Mongiello). Il j’accuse di Castigliego: “una vita nel partito, una vita nel rispetto dei diktat dei vate” ma nonostante questo “escluso a favore di un rappresentante (già coordinatore provinciale Sel di Capitanata, ndR) privo di sostegni, reti e casate nello stesso centro foggiano”.Ma Sel, accusata di “inconsistenza” da parte dello stesso consigliere di maggioranza uscente, ha prima risposto ieri con Pezzano ( Pezzano dixit ), ora con la componente della Segreteria provincialee anche“Domenico Rizzi, alla cui militanza politica si è accompagnato, nel corso degli anni, un impegno costante nell’associazionismo e nel mondo del sociale, sarà il candidato ideale per unire le forze riformatrici espresse sia dalla politica che dalla società civile, ed a lui vanno i migliori auguri di tutta la Segreteria”, diceIl coordinatore del circolo Sel di Zapponetaesprimendo piena soddisfazione per l’individuazione del candidato del Centro Sinistra manifesta, inoltre,che abbia come priorità il superamento delle difficoltà economiche e sociali. Per riuscirci si dovranno utilizzare pienamente tutte le opportunità finanziarie offerte dalla stretta e continua relazione con il governo regionale ed anche per questo è necessario cambiare il modo di intendere e fare la politica, iniziando con il risolvere – oltre alle già note criticità (tutela delle produzioni agricole e agroalimentari e gestione funzionale dei servizi pubblici) – il nodo dello sviluppo economico attraverso la promozione del settore turistico e del terziario in generale, in previsione di creare nuove opportunità lavorative per i giovani.ritengono, inoltre, che il Centro Sinistra con il candidato Rizzi sia “l’unico soggetto in grado di garantire, oggi come oggi, non solo una reale discontinuità rispetto al passato ma anche una gestione della pubblica amministrazione trasparente ed imperniata sul rispetto dei valori imprescindibili della legalità e della democrazia”.Redazione Stato, riproduzione riservata