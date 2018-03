“Imitiamo la loro fede”, evento Testimoni di Geova a Bitonto

Di:

Foggia. Domenica 14 febbraio alle ore 9:40, inizierà l’assemblea di circoscrizione che i testimoni di Geova, tra cui circa 600 delegati di Manfredonia, terranno a Bitonto nella loro Sala delle Assemblee. Il tema scelto per questo evento è: “Imitiamo la loro fede“ (Ebrei 13:7). La fede è una mirabile virtù che ci permette di conseguire l’obiettivo più elevato, più nobile che un essere intelligente possa avere: avvicinarsi a Dio, il Padre celeste, e glorificarlo. Il nostro Creatore sa quanto abbiamo bisogno di fede; per questo si serve dell’esempio di altri per insegnarci come coltivarla e poi esprimerla con azioni concrete. Tra questi ci sono gli uomini e le donne devoti dell’antichità il cui esempio è stato preservato per il nostro bene nelle Sacre Scritture. Durante il programma sarà illustrato come possiamo imitare tali esempi, aiutandoci a essere persone gradite a Dio e al nostro prossimo.

Alcune domande significative a cui sarà data risposta, sono:

• Perché dovremmo imitare il buon esempio di altri?

• Come possiamo prendere a modello il fedele esempio dei profeti?

• Sotto quali aspetti i giovani possono diventare un esempio degno di essere imitato?

• Perché dobbiamo scegliere saggiamente le nostre compagnie?

Momenti salienti del programma saranno, il discorso del battesimo cui seguirà la cerimonia battesimale per immersione totale in acqua dei neofiti che si terrà alle ore 11:35, e il discorso di un ministro dei Testimoni di Geova dal tema: Imitiamo quelli che ”mediante la fede e la pazienza ereditano le promesse”che sarà pronunciato alle ore 14:55. E’ prevista la presenza di circa 2.100 delegati. Le sessioni sono aperte a tutti. Non si fanno collette. L’ingresso è libero.

Per ulteriori informazioni sull’assemblea rivolgersi a Luigi Lanzone -Via Giuseppe Di Vittorio, 151- 71043 Manfredonia (FG)

Tel.0884/588538cell. 328/1585063 e-mail luigilanzone1@gmail.com