(ANSA) – TERMOLI (CAMPOBASSO), 13 FEB – Il cadavere di una donna è stato scoperto nel pomeriggio sulla battigia, a Termoli. Il corpo, completamente vestito ma con gli indumenti bagnati e con al collo una catena con un pendente, era riverso sulla sabbia. L’allarme è stato dato da una persona che stava passeggiando lungo la spiaggia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Molise, gli agenti del Commissariato di Termoli e gli ufficiali della Capitaneria di Porto. Il ritrovamento è avvenuto all’altezza del lido “La Lampara”. Si attende il medico legale. Le indagini sono coordinate dal vicequestore Vincenzo Sullo. Cadavere di donna su spiaggia Termoli ultima modifica: da

