Carnevale Manfredonia, “Pioggia? Di risate con Uccio De Santis”

Manfredonia, 13 febbraio 2018. ”Non ti far ingannare e rattristare dal meteo! Oggi alle 18 c’è Uccio De Santis alla Gran Parata della #GoldenNight del #carnevalemanfredonia per una pioggia sì, ma di risate e coriandoli!

Rivivi in notturna, la magia ed il fascino di abiti e carri allegorici illuminati. Posti disponibili per le Tribune di Piazza Marconi su BookingShow. Potrai acquistarli direttamente al Botteghino in Piazza. Vi aspettiamo a Manfredonia, con il beltempo 🌞 ed una spensierata serata di eventi!”. (Nota stampa)

Martedì 13 Febbraio

GRAN PARATA SERALE DEI CARRI E DEI GRUPPI – GOLDEN NIGHT

Ore 18.30 – Partenza della Gran Parata dei Carri allegorici e dei gruppi mascherati in concorso.

Apre la Banda Città di Manfredonia, partecipa la Banda dell’Associazione “Sistemus” del Maestro Michele Guerra.

In Piazzale Ferri, animazione e conduzione di Rete Smash con Dominik e Max Famiglietti. In Piazza Marconi, spettacolo e conduzione di Uccio De Santis, con Matteo Perillo. Esibizione danzante: “Il Ballo delle debuttanti”, curato dal Maestro Michele Prioletti.

Percorso (Raduno in Viale Miramare, a partire da Via Alessandro Volta): Piazzale Ferri, Lungomare Nazario Sauro, Piazza Marconi.

Ore 19.00 – Stadio Miramare – Quadrangolare di calcio “Ze Pèppe partecp all’Over 35” organizzato da Comitato UISP di Manfredonia.

Ore 19.45/23.00 – Corso Manfredi, 254 – Centro “Anna Castigliego” – Rievocazione della “Socia”. Tutti invitati alle danze della tradizione Carnevalesca Sipontina, con allestimento di una “socia “vera e propria, coordinata dall’Associazione Arte in Arco, per rivivere i sapori e il puro divertimento del Carnevale. In collaborazione con l’ASP S.M.A.R. di Manfredonia. Musica dal vivo con i gruppi : Maria e Vincenzo D’Oria – Gruppo Salvatore Ciani con Gianna Attanasio, Simona Santoro, e Matteo Spano. Animeranno le serate con danze e balli : Gruppo Folk Sipontino e Cumpari Spampanati. Durante la serata saranno offerti prodotti tipici da Bar Stella (Corso Manfredi 248) , La Maison della Farrata (Via stella 12) , Mangiamoci Paninoteca ( Corso Manfredi 251).

Ore 21.00 – “Consolo” e accensione di Ze Pèppe. Partenza da Piazza Marconi e arrivo presso il Mercatino del Carnevale. Con la Rosa dei Venti di Salvatore Esposto e la collaborazione di Fortunato Gentile.

Ore 21.30 – Vie del Centro – Il Gran “Ballo per Bar”. Riproposizione della grande tradizione del “Ballo per casa”, con la dj set in maschera che irrompe nella notte. Locali aderenti: Dominus Café – In Piazzetta, Miami Room Bar, Perbacco Wine Bar, Civico 5, Bar Stella