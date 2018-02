“Carnevale Popolare”

PH BENEDETTO MONACO

Di:



Il popolo si vuole mascherare,

divene tanto impopolare,

sovvertendo l’ordine al potere,

lo fa in modo ilare,

potendolo smascherare,

diviene allora popolare,

l’importanza gli da da fare,

donando al viso tanto colore,

allora come supereoe e re,

al potere ne dice tre,

meno tasse a chi vuol lavorare,

più soldi a chi vuol spendere,

ed uguali opportunità a chi vuol vivere… (Versi in rima by Ben Acta)











