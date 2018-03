Cerignola, furto all’ex sede Enel: arrestati

Di:

Cerignola, 13 febbraio 2018. Nei giorni scorsi i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia di Cerignola hanno tratto in arresto Dachille Donato, classe 1967, e Di Gregorio Vincenzo, cl. ’73, entrambi pregiudicati cerignolani.

I militari, accortisi della presenza anomala di un furgone all’interno dell’ex stabilimento ENEL all’incrocio tra viale di Ponente e via Candela, hanno deciso di ispezionare lo stabile, già in passato oggetto di cannibalizzazione degli arredi da parte di numerosi malfattori. Appena entrati, i militari hanno sorpreso i due mentre caricavano numerosi infissi appena smontati dagli uffici, e sono riusciti, con non poco sforzo, a bloccarli, ammanettarli e a dichiararli in stato di arresto.

Gli arrestati, che risponderanno del reato di furto aggravato, su disposizione del P.M. di turno sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Gli infissi, invece, sono stati restituiti al responsabile locale dell’azienda proprietaria dell’immobile.

Redazione StatoQuotidiano.it