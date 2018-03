fonte https://www.greenme.it/abitare/cani-gatti-e-co/26611-canile-vieste-cani-adottati

Anche l’ultimo cane ha trovato una casa e una famiglia e adesso finalmente il canile di Vieste, in provincia di Foggia, chiude i battenti perché non ci sono più randagi. Il merito è tutto di un progetto lanciato da Francesca Toto. Ha unito il suo grande amore per gli animali al suo ingegno da consulente di marketing e comunicazione e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Francesca Toto aveva lanciato qualche anno fa il progetto ‘Zero cani in canile’ che vede la collaborazione della Lega del cane di Vieste, il Comune, la Asl, il Centro Cinofilo Gargano e ancora scuole, commercianti e operatori turistici. fonte https://www.greenme.it “Chiude il canile di Vieste: tutti i randagi hanno trovato casa!” ultima modifica: da

