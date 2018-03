http://www.informazionecomunicazione.it

Foggia. Nell’ambito dell’attività di contrasto della criminalità diffusa, agenti della Polizia di Stato appartenenti alla locale Squadra Mobile ”Gruppo Falchi” hanno tratto in arresto Antonio Maggio, foggiano, classe 1971, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella giornata di ieri, gli Agenti hanno rintracciato Maggio nei confronti del quale gravava un provvedimento giudiziario di esecuzione di pene concorrenti in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Bari per espiazione di una pena residua di reclusione di anni 1, mesi 6 e giorni 25 per i reati commessi negli anni 2013 e 2014. L’uomo attualmente si trova nella propria abitazione a disposizione della Procura della Repubblica competente. Droga, 1 arresto a Foggia ultima modifica: da

