Foggia. Lancia pietre contro auto poi il caos: arrestato

Foggia. Gli agenti della Squadra Volanti di Foggia, con il personale del Reparto Prevenzione Crimine, hanno tratto in arresto Samson Daniel, senegalese, classe 1989, per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale inoltre è stato denunciato per danneggiamento.

I fatti

Alle ore 6,20 la Volante ha ricevuto la segnalazione da parte della locale Centrale Operativa che su via San Severo uno straniero lanciava sassi contro le auto in transito; difatti ,gli agenti, hanno subito individuato la presenza di una persona di colore che lanciava pietre contro le auto danneggiandone tre. Gli operatori hanno subito cercato di avvicinarsi a Daniel per bloccarlo, ma questi si mostrava agitato e minaccioso e profereriva frasi sconnesse impugnando pezzi di asfalto, pertanto si divincolava una prima volta per essere nuovamente bloccato con l’ausilio di un equipaggio dell’R.P.C. e di altra Volante.

L’uomo, con permesso di soggiorno scaduto, è stato sottoposto a perizia psichiatrica presso il Pronto Soccorso, con esito negativo. Nel corso delle procedure d’identificazione, all’improvviso Daniel, il quale si era mostrato in un primo momento apparentemente collaborativo, ha iniziato a sferrare calci contro una porta vetro dell’ufficio e a lanciarsi contro il muro, dimenandosi e zigzagando per guadagnarsi la fuga.

L’uomo è stato prontamente bloccato dai poliziotti, due dei quali, nella procedura di contenimento, hanno subito lesioni, giudicate guaribili in 7 giorni.

Samson è stato tradotto nel carcere a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia.

L’elevata professionalità degli agenti della Polizia di Stato intervenuti ha permesso di assicurare alla giustizia il responsabile impedendo che potessero essere messe in atto azioni delittuose più gravi.

Redazione StatoQuotidiano.it