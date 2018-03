LACCETTI

Di:



Foggia. Domani, mercoledì 14 febbraio, alle ore 11, nella Sala Giunta di Palazzo di Città, il sindaco di Franco Landella consegnerà una targa di encomio al Sergente Alberto Mario Laccetti, foggiano, che presta servizio nella “Brigata Ariete” a Spilimbergo. Il 6 ottobre scorso, il sottufficiale, fuori servizio, si trovava in una banca, a Fiume Veneto (PN) quando si è accorto che un bimbo di 7 anni

rischiava di soffocare per aver ingoiato una caramella che gli ostruiva le vie respiratorie. Con grande prontezza di spirito, Laccetti ha praticato al bambino la manovra di Heimlich, facendogli espellere la caramella e salvandogli la vita. Il Sindaco Landella consegnerà al sottufficiale una targa come simbolo di apprezzamento per la preparazione, lo spirito di iniziativa e il senso del dovere che hanno caratterizzato l’intervento di Laccetti e che sono prerogativa dei militari italiani anche quando chiamati ad agire in contesti diversi da quello bellico. Foggia, salvò la vita a un bimbo: encomio al Sergente Laccetti ultima modifica: da

