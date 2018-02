Juri Galasso (st - ph: google image)

Di:



Foggia. “Non possiamo che essere soddisfatti per gli oltre 24 milioni di euro che il Governo ha deciso di stanziare per la viabilità della Capitanata”. A dichiararlo è Juri Galasso, segretario generale FenealUil Foggia. “Si tratta di un impegno economico consistente che può consentire di riavviare la programmazione. Ora tocca a noi stare con gli occhi aperti e sfruttare al meglio questa opportunità. A Emiliano e Miglio chiediamo di convocare subito un tavolo di confronto per aggiornare la programmazione e definire rapidamente gli interventi prioritari, anche alla luce di quel percorso comune che avevamo iniziato ad abbozzare nel corso dell’ultimo confronto a Palazzo Dogana”, conclude il segretario generale della FenealUil Foggia. Galasso: “Buona notizia i 24 milioni per la Capitanata” ultima modifica: da

