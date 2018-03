PH L'IMMEDIATO - 13.02.2018

”Incidente stradale tra Foggia e Manfredonia intorno alle 9 di questa mattina. Due auto coinvolte, una Golf rossa e una Punto celeste, quest’ultima finita addirittura tra i campi circostanti. La Golf invece, era a centro carreggiata gravemente danneggiata su una fiancata in particolare. Lo schianto è avvenuto all’altezza del Villaggio Santa Lucia, sulla Strada Statale 89. Sarebbero due i feriti ma per fortuna nulla di grave. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e personale del 118”. Lo riporta “L’Immediato“ Incidente stradale sulla SS89 Manfredona – Foggia: feriti ultima modifica: da

