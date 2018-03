La commedia “Zè Pèppe Presidente” in replica giovedì 15 febbraio

Di:

Dopo la promozione a pieni voti convalidata dal pienone registrato grazie al pubblico presente in platea apprezzando il lavoro di tutti gli attori in scena gratificati con il susseguirsi di applausi scroscianti di consensi e risate a catena nel debutto dello scorso 2 febbraio, la commedia “Zè Pèppe Presidente” sarà a grande richiesta in replica il prossimo 15 febbraio sempre alle ore 20:30 c/o il Cine Teatro San Michele di Manfredonia.

Detta commedia voluta e messa in scena per non dimenticare le nostre origini della Capitanata e portare avanti le tradizioni carnevalesche sipontine; l’Associazione Angeli presenta la commedia in due atti, scritta e diretta dalla regista e presidente della stessa associazione Anna Rita Caracciolo dal titolo “Zè Pèppe Presidente”.

La commedia mette in primo piano momenti di vita quotidiana dei due personaggi chiave del Carnevale sipontino, Zè Pèppe, la maschera-fantoccio emblema del nostro carnevale, e sua moglie Siponta, catapultati ai giorni nostri e alle prese con vicissitudini legate a temi di stretta attualità come la mancanza di lavoro, famiglie che si separano e la comunicazione virtuale dei social network.

Commedia messa in scena a conferma dello scopo per cui è stata costituita l’Associazione Angeli, infatti da spazio all’arte, al cinema, alla cultura, allo spettacolo e al sociale. Rappresentando le tradizioni e la cultura manfredoniane tramite lo spettacolo in genere, il teatro e il cinema, consentendo alla stessa Associazione di diventare centro di aggregazione ed anche trampolino di lancio per giovani talentuosi artisti. Gli attori ad entrare in scena oltre alla già conosciuta Anna Rita Caracciolo e Giuseppe Prencipe (in arte Peppe Sfera), ci saranno i giovani attori: Mara Vuovolo, Matteo Conoscitore, Rossella Cinque, Carlotta Assisi, Anna Rita Riccardo, Michele Renzulli, Vincenzo Conoscitore, Miriana Zerulo, Pasquale Affatato, Alessandro Fabiano, Cristian Zerulo, Anna Pia Mione, Yiocelyn Javier e Cory Di Pierro.

Per informazioni chiamare il 3383422887

Buon divertimento!