Manfredonia, arrestati per furto aggravato: 2 assoluzioni

, 13 febbraio 2018. CON odierna sentenza del Tribunale di Foggia, Giudice dr. Giannone, sono stati assolti con formula piena – “per non aver commesso il fatto“-, i 50enni di Manfredonia Domenico Manzella e Pasquale Vairo, arrestati l’8 dicembre 2017, daidel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Manfredonia, poichè colti in flagranza del reato di concorso in furto aggravato. Ha chiesto invece il giudizio per rito abbreviato il 47enne Raffaele Spadavecchia, anch’egli indagato per i fatti.

I 3 uomini uomini sono stati difesi rispettivamente dall’Avvocato Innocenza Starace, il primo, e gli altri due dall’avvocato Pietro Schiavone.

L’avvocato Starace esprime “soddisfazione” per l’assoluzione interessante il proprio assistito. “La tesi difensiva ha innanzitutto teso a delineare la personalità del Manzella, persona stimata e che svolge attività di rilievo nell’ambito dell’azienda di riferimento. Di conseguenza – continua l’avv. Starace – il suo interrogatorio e le sue dichiarazioni sono state valutate in maniera attendibile dal magistrato. Lo stesso P.M. aveva chiesto l’assoluzione dell’uomo”.

Nel corso del dibattimento, la difesa ha dimostrato che “nessun ruolo ha svolto il Manzella nell’ipotetico furto contestato ma che lo stesso si trovava, nel momento dei fatti, nei terreni dallo stesso condotti durante una veloce visita al proprio cane, finalizzata a portargli del cibo”.

“Anche lo stesso carabiniere operante ha dichiarato, in fase di dibattimento, di non aver mai visto il Manzella nel luogo del furto e che il suo iniziale coinvolgimento nel reato contestato ha fatto riferimento ad una iniziale congettura”. “I fatti sono avvenuti in luoghi totalmente privi di luce e lungo sentieri ai quali si accede in modo tortuoso attraverso stradine interpoderali”.

“L’arresto pertanto – conclude il legale-, è frutto di un errore”.

