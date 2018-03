Manfredonia, Bordo “La pesca del rossetto potrà finalmente partire”

Di:

Manfredonia, 13 febbraio 2018. “La pesca del rossetto potrà finalmente partire”. Lo annuncia l’on. Michele Bordo, presidente della Commissione Politiche UE della Camera e candidato del centrosinistra nel collegio Manfredonia-Cerignola.

“Ho sentito al telefono il direttore generale della Pesca – continua Bordo – e mi ha comunicato che sono stati finalmente superati e risolti tutti i problemi tecnico-burocratici tra il Comune di Manfredonia e il Ministero delle Politiche Agricole. Pertanto, è imminente la firma dell’autorizzazione alla pesca del rossetto, attesa da tempo dai pescatori.

Il rossetto è una specie ittica particolarmente pregiata ed apprezzata sul mercato italiano ed europeo, e la sua pesca rappresenta una delle attività di maggior pregio, sotto il profilo economico, effettuate dal comparto ittico sipontino.

Questa sarà l’ultima volta che i pescatori avranno un permesso sperimentale per il rossetto – conclude Bordo – A breve arriverà, dopo anni di battaglie, l’autorizzazione dell’Unione Europea che regolamenterà in via ordinaria questo tipo di pesca, così da consentire alle imprese ittiche manfredoniane di programmare per bene e per tempo la propria attività aziendale e gli investimenti necessari per renderla ancor più remunerativa”.

