Manfredonia, gioia adulti e piccini per “Venti minuti con il tuo Carnevale” (FOTO)

Manfredonia. Si è svolta al Teatro Comunale Lucio Dalla di Manfredonia la manifestazione “Carnevale a Teatro”, 34^ edizione della Rassegna Teatrale “Venti minuti con il tuo Carnevale”). Esibizione delle scuole che hanno presentato sketch teatrali, farse, poesie, balli e musica in libertà. Ha condotto il giornalista Tiziano Samele. FOTOGALLERY MATTEO NUZZIELLO









